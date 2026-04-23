Enhetschef för specialistfunktioner inom hälso-och sjukvård.
2026-04-23
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och en vilja att tänka nytt. Här finns en kultur där idéer
välkomnas och där du som chef har möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling av verksamheten. Tillsammans
skapar vi förutsättningar för kvalitet, effektivitet och goda resultat.
Vi har en samlad organisation för hälso- och sjukvård. Med fokus på samverkan, utveckling och vård på lika villkor har vi
sikte på en kommunal hälso- och sjukvård i framkant.
Hos oss blir du en del av en verksamhet i rörelse. Vår enhet befinner sig i en spännande utvecklingsfas, där uppdraget
successivt breddas och formas utifrån framtidens behov.
Som en del av vår organisation får du verka i en miljö där förändring ses som en naturlig del av vardagen, och där både
verksamhet och medarbetare ges utrymme att växa.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Vi söker en enhetschef som tillsammans med kollegor leder vår kommunala hälso- och sjukvård framåt i det pågående
utvecklingsarbetet. Uppdraget omfattar ansvar för Afasifyren samt specialistsjuksköterskor med ett övergripande uppdrag. Du förväntas driva strategiskt utvecklingsarbete såväl som leda det dagliga operativa arbetet allt genom att ta höjd för
framtiden.
Till din hjälp har du medarbetare såsom sjuksköterskor, samt specialistundersköterskor och HSV- undersköterskor. Som
enhetschef förväntas du skapa en verksamhet som håller en hög kvalitet med nöjda patienter samt har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och teambildning utifrån våra tre ledord: trygghet, självständighet och delaktighet där externa aktörer är en del.
Som enhetschef har du budget - personal- och arbetsmiljöansvar för 7-10 medarbetare. Du är underställd verksamhetschefen för hälso- och sjukvård och ingår i dess ledningsgrupp.
Vem söker vi?
Du som söker har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet och genomgått ledarskapsutbildning.
Vi vill att du har arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet samt erfarenhet av att leda legitimerade sjuksköterskor. Tidigare erfarenhet av teamarbete är ett krav och det är en fördel om du också har erfarenhet av förändringsledarskap. Du behöver ha goda kunskaper inom gällande lagstiftning liksom god kännedom om framtidsperspektiv och utveckling inom vård- och omsorgsområdet. Erfarenhet av budgetansvar, analys och uppföljning i syfte att styra och leda krävs för tjänsten.
Då arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätts att du har en god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift. Du hanterar digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete. För att enkelt ta dig runt till våra verksamheter in kommunen krävs det att du har B-körkort.
Du är en prestigelös, stresstålig, utvecklingsinriktad person som har lätt för att skapa och behålla goda relationer. Vi vill att du kan prioritera, planera och har förmåga att snabbt ställa om efter verksamhetens behov men också ha en strategisk höjd. Förmåga att kunna samarbeta och kunna ta ansvar för verksamheten ur ett större perspektiv med helhetssyn krävs i rollen. Du behöver också ha förmåga att arbeta i processer och bygga nya arbetssätt för att skapa teamkänsla. Ditt ledarskap präglat av mod och tydlighet och vi ser gärna att du förblir optimistisk inför utmaningar.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, HSV Kontakt
Vision
Adrian Bringsfäll 0728-80 10 55 Jobbnummer
9871351