Enhetschef för skolvaktmästare - Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Administratörsjobb i Vetlanda

Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Vetlanda2021-06-30Våra vaktmästare inom barn- och utbildningsförvaltningen jobbar i mindre team där var och en ansvarar för ett eget område eller en specifik enhet, men där man tar hjälp av varandra vid behov. De är självständiga och sköter den dagliga driften samt jobbar förebyggande med underhåll.Vaktmästarnas arbetsuppgifter är varierande och består bland annat av reparation och tillsyn av lös inredning, säkerhetsarbete, skyddsronder, nyckelhantering och samverkan med interna och externa aktörer.Hållbarhet är viktigt för oss och arbetas med på olika plan för att skapa tillgängliga och jämlika platser, även inom skolans värld.Välkommen att bli en av cirka 2 900 anställda i Vetlanda kommun. Tillsammans gör vi skillnad för andra människor, varje dag.2021-06-30Som enhetschef arbetar du med samverkan internt i förvaltningen, men även externt med övriga förvaltningar inom Vetlanda kommun. Genom samarbete och samverkan ska vi tillhandahålla service till våra skolor på bästa sätt.Tillsammans med förvaltningsledningen utvecklas strategiska mål för verksamheten. Du har helhetsperspektivet och jobbar med att styra och leda vaktmästarna för att tillsammans ge bästa service efter behov och resurser.Du ska ha förståelse för arbetet som vaktmästarna gör på skolorna och ha erfarenhet av vad uppdraget betyder.Som chef i Vetlanda kommun har du även tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och ett nätverk av erfarna chefer.Vi ser att du har relevant högskoleutbildning inom fastighet, byggnation eller motsvarande.Du har även erfarenhet från liknande arbetsområde. Önskvärt om det är inom någon skolform, men digital kompetens är meriterande och viktig i vår organisation.Du har B-körkort.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tjänsten är på deltid, 50%, som eventuellt går att kombinera med annan tjänst. Frågor kan ställas till kontaktperson under veckorna 29 och 31. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5838615