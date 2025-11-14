Enhetschef för skolsköterskor
Landskrona kommun / Sjukvårdschefsjobb / Landskrona Visa alla sjukvårdschefsjobb i Landskrona
2025-11-14
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Är du redo att ta dig an rollen som enhetschef för skolsköterskor? Vill du leda och utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad för elevernas hälsa? Då kan detta vara en tjänst för dig! Som enhetschef kommer du att vara en nyckelperson för verksamheten och ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla den medicinska verksamheten inom elevhälsan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara:
* Driva den medicinska verksamheten inom elevhälsan
* Samverka nära med skolledare, psykologer, andra professioner och externa aktörer samt ha en nära dialog med skolledningen
* Ansvara för utvecklandet av rutiner, metoder och samverkansformer för att elevhälsans uppdrag ska kunna fullföljas
* Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och riktlinjer
* Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och säkerställa att skolsköterskorna får relevant fortbildning
* Ha det övergripande ansvaret gällande arbetsmiljö samt ekonomi- och budgetuppföljningKvalifikationer
För rollen krävs det att du är:
* Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning på barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska
Kanske har du tidigare erfarenhet av arbete med personalansvar? Eller tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet? Det ser vi som meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat inom flera skolformer, och har en god kännedom om skolans organisation.
Som person är du ansvarstagande, målinriktad och har ett professionellt, varmt bemötande som skapar trygghet. Du ska vara en stjärna på att skapa förtroendefulla relationer, som inspirerar och engagerar ditt team, bygger tillit mellan kollegor och bidrar till ett gott samarbete sinsemellan. Du är en naturlig kulturbyggare som både är engagerad i att driva utveckling framåt samtidigt som du ser till att teamet mår bra och utvecklas tillsammans.
Intervjuer för tjänsten sker löpande så vänta inte med din ansökan! Varmt välkommen!
ÖVRIGT
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor. Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288796". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Jenny Sonesson jenny.sonesson@landskrona.se Jobbnummer
9606451