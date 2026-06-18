Enhetschef för Sjuksköterskor - HSL-verksamhet
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Sjukvårdschefsjobb / Sandviken Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sandviken
2026-06-18
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Vi söker en engagerad och trygg ledare som vill ta över en välmående och självgående grupp av sjuksköterskor i HSL-verksamhet. Här kliver du in i en uppskattad roll med ett starkt team bakom dig.
Om rollen
Du är placerad vid Läkarstigen, tillsammans med andra chefskollegor och legitimerad personal. Som enhetschef ansvarar du för cirka 25 legitimerade sjuksköterskor som arbetar på äldreboenden, LSS-verksamheter och inom socialpsykiatrin runt om i kommunen. En del i arbetet är att vara närvarande ute på plats hos personalen. Rollen innebär ett nära samarbete med enhetschefer på de boenden där sjuksköterskorna är verksamma, vilket kräver en god förmåga att agera som länk mellan olika parter.
Ditt huvuduppdrag
Det viktigaste i denna roll är att vara tillgänglig, synlig och lättillgänglig för dina medarbetare. Du förväntas besöka arbetsplatserna regelbundet, svara snabbt på frågor och ge tydlig återkoppling. Framgång i rollen innebär att du efter 6–12 månader är välkänd i gruppen och har etablerat en stark närvaro ute i verksamheterna.
Ansvarsområden
Personalansvar för ca 25 sjuksköterskor utspridda i kommunens verksamheter
Budgetansvar, primärt personalbudget
Ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde HSL korttids. – en tajt och inflytelserik grupp
Agera som länk mellan sjuksköterskorna och chefer på respektive boende
Driva och utveckla verksamheten framåt
Krav
Legitimerad sjuksköterska
Dokumenterad ledarerfarenhet
Svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-18Körkortskrav
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet
Erfarenhet av systemet LifecareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, driven och har en genuin vilja att utveckla verksamheten. Du är trygg i dig själv, modig och en skicklig kommunikatör. Du lyssnar aktivt, samarbetar väl med andra och är en naturlig länk mellan olika parter. Du är inte detaljstyrande, konflikträdd eller oflexibel.
Varför välja Sandvikens kommun
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I denna roll kommer du till:
En flexibel roll med variation i vardagen
Möjlighet att leda kompetent och självgående personal
Du kliver in i en stabil och välfungerande grupp
Du får inblick i många olika verksamheter
En inflytelserik position i en liten och nära ledningsgrupp
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Sandvikens kommun med OnePartnerGroup.
Urval kommer att påbörjas efter sommaren, men vi välkomnar gärna din ansökan redan idag. Du kommer kort efter din ansökan få svara på frågor från vår AI-assistent. Innan anställning kan det krävas att du visar upp giltigt utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på OnePartnerGroup. Är du redo att ta nästa steg i din ledarskapskarriär och göra skillnad för både medarbetare och de personer de vårdar? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537)
811 60 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se +460705242847 Jobbnummer
9970476