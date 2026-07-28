Enhetschef för särskilt boende för äldre
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Oxelösund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Oxelösund
2026-07-28
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I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, natur och hav. I skärgårdsstaden Oxelösund har du nära till det mesta jobbet, kollegorna, naturen och havet. Vi är en liten kommun med stort engagemang, där vi arbetar nära varandra. Här tar vi tillvara på varandras styrkor. Korta beslutsvägar gör att vi får saker att hända. Tillsammans skapar vi värde för dem vi finns till för.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Är du en ledare som ser möjligheter, är en tydlig vägvisare vid förändring samt tror på ett verksamhetsnära ledarskap?
I så fall kan vi erbjuda dig en spännande tjänst som enhetschef för särskilt boende för äldre. Vi söker dig som vill vara med och bidra till vårt fortsatta arbete mot en trygg, säker, effektiv och likvärdig vård och omsorg för alla våra brukare inom äldreomsorgen i Oxelösunds kommun. Ditt huvuduppdrag som enhetschef innebär ansvar för utförandet av beviljade biståndsbeslut. Som enhetschef leder, organiserar och utvecklar du verksamheten mot uppsatta mål och har ett direkt verksamhets, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar inom din enhet.
Uppdraget är fördelat till dagtid, men kräver en viss flexibilitet i arbetstid för att leva upp till ett nära ledarskap. Under jourtid ansvarar sjuksköterskeorganisationen för att leda och fördela arbetet om händelser uppstår.
Du ingår även i en nytänkande ledningsgrupp, som leds av förvaltningschef tillsammans med sektionschefer och övriga enhetschefer, utvecklingsstrateger/ledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska och rehabilitering.Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleutbildning inom relevant område som till exempel socionom, socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet från arbete som chef med budget och personal- och arbetsmiljöansvar samt erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation. Meriterande är tidigare chefsuppdrag inom verksamhetsområdet.
Som enhetschef har du många samverkansytor, och vi sätter därför stort värde på din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och medarbetare. Ditt kommunikativa och verksamhetsnära ledarskap bidrar till att du tillsammans med dina medarbetare skapar goda förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi söker en driven och engagerad ledare, som är förändrings- och utvecklingsorienterad, har god förmåga till helhetssyn samt är strukturerad och systematisk i sitt arbetssätt. Att bidra till det kollegiala ansvaret ser du som en självklarhet.
I Oxelösunds kommun präglas ledarskapet av mod, tydlighet, ansvar och delaktighet. Vi erbjuder våra chefer en rad förmåner, ledarutbildningar i form av föreläsningar, workshops, utbildningsdagar med mera. Läs gärna mer här om hur det är att vara chef i Oxelösunds kommun:https://www.oxelosund.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-arbetsmarknad/kommunen-som-arbetsplats
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337442 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds Kommun
(org.nr 212000-0324), http://www.oxelosund.se
613 37 OXELÖSUND Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Vård och omsorgsförvaltningen
Katarina Haddon katarina.haddon@oxelosund.se 0155-384 31 Jobbnummer
10013663