Enhetschef för projektledare inom Integrated Product Support
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
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BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av flertalet miljardaffärer. Vi söker nu en ny chef för våra IPS Managers och Systemingenjörer IPS.
Integrated Product Support (IPS) innebär att leverera sådant som behövs för att kunna bruka fordonssystemet under lång tid. Det innefattar bland annat att ta fram underhållskoncept, reservdelar, instruktionsböcker, manualer, utbildningar och träningsutrustning till kunden som behövs för att kunna både reparera och använda fordonet. Det här arbetet pågår både innan tillverkning, under tillverkning och efter att leveransen är gjord.
Din framtida utmaning
Enheten har idag 21 stycken IPS managers, nio stycken Systemingenjörer IPS och en Supportspecialist, men behöver växa ytterligare på sikt för att klara av våra projektåtaganden i våra kundländer. Enhetens IPS Managers leder och koordinerar de andra IPS-funktionerna i olika projekt under olika projektfaser.
I arbetsuppgifterna ingår:
Leda, fördela och följa upp arbetet i samarbete med de övriga linjecheferna inom IPS.
Utveckla och skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare.
Planera, prioritera och följa upp verksamhetens arbete och leveranser.
Bidra aktivt i sektionens ledningsgrupp och verksamhetsutveckling.
Personalansvar och budgetansvar.
Resor i tjänsten förekommer.
Rapportering sker direkt till Sektionschefen för IPS och du ingår i IPS-sektionens ledningsgrupp.
Den du är
Dina ledaregenskaper är viktiga för oss. Du har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i gruppen och det är en förutsättning att du kan leda och utveckla dina medarbetare såväl som din verksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att se helheten samtidigt som du kan omsätta strategiska mål till konkreta aktiviteter i verksamheten. Du trivs i en miljö där samarbete är avgörande och där du får möjlighet att utveckla arbetssätt, processer och samverkan både inom den egna organisationen och tillsammans med andra avdelningar. Du kommer att ha många interna- och externa kontaktytor och det är därför viktigt att du förstår våra processer och gränsytor.
Vi söker dig som är en ledare idag samt har en vilja att fortsätta utvecklas. Du är van att hantera förändring och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Du har en akademisk utbildning i grunden eller motsvarande praktisk erfarenhet. Erfarenhet från tekniska verksamheter, projektorganisationer eller liknande ledande befattningar är meriterande.
Vi ser positivt på tidigare erfarenheter av våra produkter. Du har goda IT-kunskaper och gärna erfarenhet av arbete i affärssystem. Vi är en del av en global koncern med många utländska kunder och du behöver därför ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Vad du blir en del av
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du får följa hur idéer blir verklighet och bidra till att skydda människor och samhällen som är viktiga för Sverige och Europa. BAE Systems Hägglunds är en del av en global koncern i ständig teknisk utveckling.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten kontakta Leif Näslund, Sektionschef IPS, 070-680 66 20, eller Anneli Jonsson, HR, 0660-877 24.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urvalsprocessen sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag är 2026-08-31. Inget urval kommer att göras under juli månad utan från början av augusti.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik. Vi erbjuder såklart flyttbidrag till dig som flyttar till Örnsköldsvik för jobb hos oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2 (visa karta
)
891 82 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112 Jobbnummer
9991526