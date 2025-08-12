Enhetschef för Operativt strålskydd
Vattenfall AB / Sjukvårdschefsjobb / Östhammar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östhammar
2025-08-12
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du en engagerad och framåtlutad ledare som vill vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Sök rollen som enhetschef till Operativt strålskydd på Forsmarks Kraftgrupp!
Som enhetschef för Operativt strålskydd blir du en nyckelperson inom avdelningen Skydd på Forsmark. Avdelningen ansvarar för att hantera operativa frågor inom områdena skydd av människors hälsa, anläggningen och miljön. Enheten Operativt Strålskydd är central i detta arbete och ansvarar för att utföra, utveckla och förvalta uppgifter inom radiologi och operativt strålskydd. Enhetens uppdrag omfattar bland annat:
Löpande kontroll av radiologisk status i anläggningarna, inklusive dosrat och kontaminering
Tillhandahållande av kompetens och resurser inom operativt skydd, radiofysik, radiokemi och dosimetri
Strålskyddsutbildningar
Hantering av externa transporter av farligt gods
Inventering, dokumentation och administration av radioaktiva strålkällor
Om jobbet
Enheten består av fyra grupper med sammanlagt cirka 40 anställda medarbetare. Under revisionsavställningar tillkommer upp till 80 medarbetare i skiftgång, vilket ställer stora krav på ledarskap, planering och operativ koordinering. Du har direkt personalansvar för fyra gruppchefer och indirekt ansvar för både anställda och inhyrd personal.
Rollen som enhetschef för Operativt strålskydd passar dig som vill kombinera ett närvarande ledarskap med ett viktigt samhällsuppdrag i en komplex industriell miljö. Din huvuduppgift är att upprätthålla och utveckla enhetens operativa arbete för att säkerställa en god status på strålskyddet.
Enheten befinner sig i en fas av successiv uppbyggnad, där din förmåga att skapa struktur, utveckla kompetens och bygga tillit i teamen blir central. Tillsammans med dina gruppchefer får du möjlighet att forma en gemensam riktning och bidra till att etablera en aktiv och hållbar arbetskultur.
Enheten fokuserar på att vidareutveckla samarbetet och främja en god arbetsmiljö i en verksamhet med många olika kompetenser och samarbetsytor. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda medarbetare i olika yrkesroller och arbetsmiljöer och att du ser samverkan som en naturlig och viktig del i ledarskapet.
Strålskyddsområdet är tekniskt komplext och reglerat - därför är det viktigt att du har ett nyfiket förhållningssätt och en vilja att förstå verksamhetens kärna.
Arbetsuppgifter består av men begränsas inte till:
Ledningsgruppsarbete
Helhetsansvar för enhetens ansvarsområde
Leda och utveckla enheten genom och tillsammans med fyra gruppchefer
Ansvara för enhetens ekonomi på kort och lång sikt
Samarbeta med andra enheter inom och utanför avdelningen
Representera avdelningen Skydd i tvärfunktionella frågor
Enhetschefen rapporterar till avdelningschefen för Skydd och ingår i avdelningens ledningsgrupp
Kravspecifikation
Ingenjörsexamen gärna med inriktningen fysik/kemi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Trygg ledare och chef med brinnande intresse för att förstå och utveckla både verksamhet och medarbetare
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Meriterande med erfarenhet inom underhåll, strålskydd eller industri med högt säkerhetstänk
Vi söker en närvarande och drivande ledare som trivs i en större, operativ miljö där man leder genom andra och får människor att växa. Rollen kräver förmåga att omsätta mål till praktiskt genomförande och att skapa struktur i en verksamhet som befinner sig i utveckling.
Som enhetschef arbetar du nära dina gruppchefer och därför känner du dig trygg i att leda andra ledare, vara ett stöd i deras utveckling och skapa förutsättningar för att deras grupper ska fungera både på kort och lång sikt.
Du trivs med taktiskt arbete och drivs av att förbättra arbetssätt och samspel i vardagen, samtidigt som du bygger upp det som på sikt kan bli en mer strategisk riktning. Du har lätt för att skapa förtroende i både administrativa och operativa miljöer och är van att bygga samarbete mellan olika yrkesgrupper.
Vi söker dig som har ett tydligt förbättringsfokus, som är engagerad, lösningsorienterad och som kan skapa struktur och arbetsro i en verksamhet i utveckling.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Henrik Björke tfn 0722269406 eller Linda Palmqvist tfn 0703861063
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Summer Lovlinger tfn 0701945664
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Per Lamell, Ledarna - Juha Rintala, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Björn Larsson. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9453759