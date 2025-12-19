Enhetschef för Myndighet Barn och Familj
Vi är en modig arbetsgivare i framkant vad gäller utveckling och ledning.
Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig och nyfiken. Du vågar prova nya idéer som ligger i tiden med dagens och morgondagens krav från omvärlden. Du värnar om ditt område men utgår alltid från ett helhetsperspektiv för Gislaveds kommun.
Vi söker nu en enhetschef till Enheten för myndighet, Barn och familj då nuvarande chef kommer ha andra uppdrag i vår organisation. Enheten arbetar med myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen ( SoL) och LVU .
Som enhetschef är du chef över 3 gruppledare och 25 socialsekreterare.
Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg/ funktionsstöd som består av tio enheter.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och kan vara trygg i ditt ledarskap. I rollen som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål och bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom din enhet.
Uppdraget som enhetschef innefattar dessutom att i samverkan fortlöpande bedriva förbättrings och utvecklingsarbete utifrån ekonomiska förutsättningar och politiska målformuleringar. I rollen som enhetschef växlar du mellan att vara operativ och strategisk. En viktig del av din roll är att samverka och samarbeta med andra verksamheter inom Gislaved kommun samt med myndigheter och andra aktörer inom verksamhetsområde.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen, kandidatexamen i beteendevetenskap, eller motsvarande högskoleutbildning 3 år som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha ledarerfarenhet och kunskaper om relevant lagstiftning.
Du är van vid och har förståelse för vad det innebär att arbeta inom en myndighet eller i en politiskt styrd organisation.
Som chef vill vi att du ska ha en rak och tydlig ledarprofil. Du ska även ha en förmåga att hantera en stor och ojämn arbetsmängd. Du ska driva utvecklingsfrågor och stötta medarbetarna i deras kompetensutveckling
Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. Hos oss innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. De fyra viktigaste kommunikativa förmågorna för en chef i Gislaveds kommun är engagemang, tydlighet, lyhördhet och analytisk förmåga. Tillsammans med dina medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Gislaveds kommun framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Chef och/eller ledarskapserfarenhet är meriterande.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
