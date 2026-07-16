Enhetschef för Myndighet, Barn och Familj
Burlövs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Burlöv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Burlöv
2026-07-16
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burlövs kommun i Burlöv
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Enheten Barn och familj består av tre fristående delar, utredning och uppföljning för barn och unga, familjehemsvård samt familjerätt. Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla 22 medarbetare. Som stöd i det operativa arbetet har du inom enheten två förste socialsekreterare som tillsammans med dig ansvarar för den dagliga arbetsledningen av enhetens medarbetare.
I uppdraget som enhetschef har du verksamhetsansvar, arbetsmiljöansvar, personalansvar och budgetansvar för din enhet. Tillsammans med kollegor och medarbetare kommer du också att arbeta aktivt med utveckling av enhetens verksamheter. I din roll som enhetschef följer du upp enhetens arbete utifrån uppsatta mål. För att nå uppsatta mål för verksamheten är det viktigt att både du som chef och dina medarbetare samarbetar internt inom individ- och familjeomsorgen samt samverkar med externa aktörer utifrån ett tydligt brukarfokus.
Från och med den 1 januari 2027 kommer du att ansvara för den nya gemensamma familjerättsenheten för Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner. Som enhetschef kommer du få ett spännande uppdrag att forma den nya verksamheten tillsammans med medarbetare från de tre kommunerna.
Som del av Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp förväntas du tillsammans med verksamhetschef, dina fyra enhetschefskollegor och planeringssekreterare tillsammans bidra till verksamhetens strategiska riktning.Kvalifikationer
Ett krav för tjänsten är att du har en socionomexamen och flerårig erfarenhet från arbete inom socialtjänsten. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet från motsvarande område men all chefs- och ledarerfarenhet är meriterande. Verksamheten erbjuder kontinuerlig extern handledning som stöd i chefsrollen.
Som chef för utredarna Barn och Unga behöver du vara lugn och ha en pedagogisk förmåga att skapa förutsättningar för arbetet. Du behöver ha god kännedom om myndighetsutövning inom barn och unga. Som chef för Familjehemsvården behöver du behärska förmågan till långsiktighet, analys och ha ett tydligt fokus på barnets behov. Uppdraget som chef för Familjerätten kommer inledningsvis att ställa krav på din förmåga att arbeta samman tre kommuners arbetssätt till ett gemensamt. Det långsiktiga arbetet kräver god juridisk kännedom om familjerättsliga frågor.
Uppdraget att leda enheten ställer krav på dig att du kan skapa trygghet och engagemang hos medarbetarna genom att du har mod att fatta beslut som du kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du behöver ha en förmåga att hålla många bollar i luften och en lust att utveckla dig själv och dina medarbetare genom tydliga mål och kvalitetshöjande arbete.
Du har ett nära ledarskap där du är en god relationsskapare och du är motiverande och inspirerande. Du är utvecklingsorienterad utifrån ett helhetsperspektiv och har lätt för att presentera och kommunicera information. Du strävar efter att nå hög kvalitet och arbetar på ett systematiskt och metodiskt sätt för att uppnå organisationens mål.
Förutom förmåner som till exempel friskvård, förmånscykel, tjänstepensionoch löneväxling, erbjuder vi en trygg och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor, nära ledarskap och kompetensutveckling. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad- varje dag!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun Kontakt
Facklig företrädare nås via Medborgarservice +46406256000 Jobbnummer
10004224