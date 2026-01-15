Enhetschef för Medicinsk Diagnostik Karolinska Studiestöd
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Enhet Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK) Studiestöd är funktionens gemensamma enhet för att stödja studier, både initierade från industrin och akademin, med medicinsk diagnostik.
Enheten erbjuder tjänster inom såväl bilddiagnostik som laboratoriemedicin och patologi. Vi bistår prövare med tex studieplanering, planering av provhantering och logistik, biobanksuttag, datauttag och experthjälp inom radiologiska frågor.
Du erbjuds
Möjligheten till en utvecklande ledarroll där du är med och formar framtidens vård, forskning och utbildning
Att arbeta på ett av världens bästa sjukhus med vård i framkant (länk till newsweek: World's Best Hospitals 2025 - Top 250 - Newsweek Rankings
Att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
Du har även möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset med bland annat möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.
Som enhetschef leder och fördelar du arbetet för en arbetsgrupp (ca tio medarbetare) bestående av forskningssjuksköterskor och studiekoordinatorer. Ansvaret innefattar arbetsmiljö, rekrytering, lönesättning, medarbetarsamtal, ekonomi, miljö och kvalitetsarbete. I rollen samarbetar du med verksamhetschefer och övriga chefer inom den kliniska verksamheten samt med kliniska forskare och läkare inom Karolinska. Du för aktiv dialog med olika forskare/företag kring uppstart och genomförande av studier och förväntas vara delaktig i att kontinuerligt utveckla vårt samarbete. Du har det ekonomiska ansvaret för din enhet och förväntas genom kontinuerlig uppföljning både med controller, forskare/prövare, verksamhetschefer och extern part utveckla verksamheten. Du rapporterar till operativa chefen och ingår i ledningsgruppen för Operativ verksamhet.
Rollen inkluderar att ha ett helhetsansvar för att:
Kvalitet som levereras inom studiestödet är hög och ger förutsättningar för ökat nyttjande av MDKs diagnostiska tjänster i studier
Säkerställa att dina medarbetare får rätt förutsättningar att genomföra sitt arbete effektivt och hållbart
Företräda och marknadsföra verksamheten i relevanta sammanhang och möten
Vi söker dig som
Är en handlingskraftig, lösningsorienterad och driven ledare som är lyhörd för medarbetarnas och kundgruppernas behov
Har förmåga att se helheten, du är noggrann och arbetar aktivt för att nå verksamhetens uppsatta mål och hög kvalitetsstandard
Besitter god planerings- och organisationsförmåga och ser till att skapa rutiner och struktur på enheten.
I rollen förväntas du besitta god klinisk kompetens och omdöme i syfte att kunna stödja medarbetargruppen i dialogerna med beställare. Chefsuppdraget kan kombineras med klinisk tjänstgöring. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Klinisk akademisk utbildningsbakgrund (exempelvis röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller specialistläkare med specialitet inom någon bild- eller laboratoriemedicinsk specialitet).
Vi tjänstgöring som specialistläkare krävs svensk läkarlegitimation och specialistbevis inom relevant specialitet
Meriterande:
Tidigare chefserfarenhet
Tidigare arbete med kliniska studier
Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare:
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset där befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.
Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset kräver minst tre års klinisk heltidstjänstgöring
Överläkarbefattning kräver minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs även disputation.
För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå måste ansökan innehålla nedan:
Karolinskas meritförteckning för läkare elektroniskt ifylld enligt anvisning med tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade samt undertecknad och vidimerad av ej närstående personer
Bevis om specialistkompetens
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
Bevis om docentur (i förekommande fall)
Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer
Här hittar du mer information om ansökan till läkartjänster.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
