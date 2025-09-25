Enhetschef för Karlshamns Musikskola
I Karlshamns kommun arbetar vi tillsammans för att erbjuda våra medborgare en trygg plats som präglas av hållbarhet, lärande, gemenskap och omsorg i livets alla skeden. För att lyckas krävs ett engagerat lagarbete från alla inblandade där kultur- och fritidsutbudet är en viktig pusselbit. Karlshamn har ett gott anseende som kulturstad där musiken historiskt haft en central plats. Musikskolan är organiserad inom Kultur och fritidsavdelningen.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som chef på musikskolan är du en viktig del i musikskolans utvecklingsarbete. Med respekt för historien och med ambition att nå fler barn och unga verkar du för att tillsammans med musikskolans personal erbjuda ett musikaliskt utbud som genomsyras av bredd, tillgänglighet och kvalitet.
Utöver det utvecklande arbetet i uppdraget ingår budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för cirka 13 medarbetare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla musikskolans utbud
Utveckla musikskolans externa kommunikation
Budgetarbete
Arbetsmiljöarbete
Söka externa stöd så som utvecklingsbidrag från Kulturrådet
Verksamhetsplanering
Samverkan - inom kommunen, externa parter och med övriga musik- och kulturskolor i länet
Om arbetsplatsen Karlshamns musikskola
Musikskolan har över tid varit en verksamhet där barn och unga har kunnat mötas, utvecklas och inspireras utifrån musikaliska uttrycksformer. Idag erbjuder musikskolan kurser inom bland annat sång, instrumentalspel, orkester, kör, band, rytmik och musikskapande. Målsättningen är att med låga trösklar och hög kvalitet erbjuda både bredd och spets samt att ge Karlshamns barn och unga möjlighet att växa såväl musikaliskt som personligt.
Vi söker dig...
som har en hög social förmåga där god kommunikation och lätt till samarbete är framträdande.
som har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att skapa ordning - både för dig själv och för andra.
med en personlig mognad där god självinsikt, trygghet och ödmjukhet inför att lära nytt är betydande.
som har en positiv inställning med fokus på möjligheter och utveckling.
som har ett genuint intresse för unga och proaktiv samhällsnytta förenat med musikaliska uttrycksformer.Kvalifikationer
Flerårig arbetslivslivserfarenhet inom musikaliskt/kulturellt, pedagogiskt och/eller socialt arbete
Behärskar digitala verktyg väl
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av att vara chef
Information om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Möjlighet till att semesterväxla och löneväxla erbjuds enligt Skatteverkets regler. Friskvårdstimme uppmuntras samt att vara en flexibel arbetsplats när verksamheten tillåter.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp id-handling: pass eller nationellt id-kort.
För frågor om tjänsten kontakta
Fredrik Gustafsson 0454 - 813 91, avdelningschef, fredrik.gustafsson@karlshamn.se
Julia Solokof, Vision, 0454-811 02
Sista ansökningsdag
2025-10-19
Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss på Karlshamns Kommun!
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Avdelningschef
Fredrik Gustafsson fredrik.gustafsson@karlshamn.se Jobbnummer
9526064