Enhetschef för HSL-teamet på Villa Botvid
Vardaga AB / Sjukvårdschefsjobb / Botkyrka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Botkyrka
2025-08-18
Nu söker vi på Villa Botvid i Botkyrka en enhetschef 100% tillsvidaretjänst.Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig: * Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder * Kollektivavtal
Om rollen I rollen som enhetschef så leder och utvecklar du HSL teamet. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten och du kommer att vara omvårdnads ansvarig sjuksköterska. Du kommer att ansvara för att följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med relevanta myndigheter. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i hens ledningsgrupp samt har budget och resultatansvar för hsl teamet.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som enhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om HSL teamet HSL teamet består av 4 stycken sjuksköterskor inklusive dig som enhetschef. Sjuksköterskejourpatrull kommer från Klara T och rehab personal från Klara rehab. Din tjänst kommer att vara dagtid med arbete var 4.e helg.
• Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Demensakademin. * Behovsbaserat önskeschema: Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka din egen arbetstid, utifrån behov och önskemål. Vi lägger schema för 10 veckor i taget. * Ung Omsorg: Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende. * Djur i omsorgen: Här arbetar vi med djur i vården och vi har regelbundna besök av terapidjur.
Din erfarenhet och kunskap Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är utbildad sjuksköterska och har erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: milijana.mijajlovic@vardaga.se
.Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea.
