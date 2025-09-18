Enhetschef för HSL till Villa Idun
2025-09-18
Nu söker vi på Vardaga Villa Idun en Enhetschef för HSL med tillsvidareanställning och 100%. sysselsättningsgrad. Tjänsten innebär administrativ tid 20% och resterande tid 80 % som sjuksköterska i omsorgen. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och får vara en del av förbättringsarbetet på verksamheten. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
• Bra schema och arbetstider, Måndag - fredag kl 7.00 -16.00.
• Ledarprogram via vår egna utbildningsorganisation Lära
• Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
• Coachande och stöttande chefer som är nära dig i ledningsgruppen
• Tydliga arbetssätt med rutiner och styrdokument för att ge den bästa omsorgen till våra boende
• Karriär- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
• Kollektivavtal
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt Du arbetar nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du kommer bland annat att leda övriga sjuksköterskor i det dagliga arbetet, följa upp med utvecklingssamtal, lönesamtal och t.ex rehab samtal. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som Enhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Villa Idun
Villa Idun - ett modernt äldreboende som andas nordisk design och kombinerar funktion och inredning utifrån den senaste forskningen om äldres välbefinnande och livsvillkor. Det är en miljö som stimulerar alla sinnen och ett hem att trivas i!
Sveriges närmaste äldreboende?
Villa Idun ligger i ett nytt och välplanerat bostadsområde i Enköping, cirka 35 minuter från Stockholm, med närhet till samhällsservice, kommunikationer och stadsliv, men också till naturen. Bara ett stenkast bort finns järnvägsstationen i Enköping - som ibland kallas "Sveriges närmaste stad".
Både permanenta platser och korttidsplatser
Villa Idun erbjuder platser för äldre med demenssjukdom och omvårdnadsplatser. Vid sidan av permanenta boendeplatser finns korttidsboende.
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är legitimerad sjuksköterska och erfarenhet av äldreomsorg. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan.
Merit är tidigare ledarskap
Alla chefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30.
Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Linda Sjöholm, linda.sjoholm@vardaga.se
Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobilnummer: 076-6217703,
Mail: vardforbundet@ambea.se
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea.
