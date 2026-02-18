Enhetschef för HSL område öst i Östhammars kommun
2026-02-18
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av transparens, samarbete och delaktighet - vi hjälper varandra framåt och är på en tydlig utvecklingsresa.
Vi har en öppenkultur och jobbar tillsammans. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetschef HSL område väst i Östhammars kommun. I tjänsten ingår även ett tydligt utvecklingsfokus för att driva hälso-och sjukvården framåt.
Hemsjukvården områden Östra (Öregrund samt Östhammar) består av sjuksköterskor och HSL-undersköterskor på 2 SÄBO, 2 hemsjukvårdsområden till respektive tätort och sjuksköterskor LSS. Merparten av medarbetarna har schemalagd regelbunden arbetstid, dvs kvällar, nätter och helger.
Östhammars kommun erbjuder dig ett meningsskapande och viktigt arbete - ett varierande arbete med högt tempo, med stöttande kollegor och möjlighet att planera dina arbetsdagar så det fungerar bra både för dig och teamet. Vi erbjuder bland annat förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Vi erbjuder även möjligheten att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar.
Som enhetschef för hemsjukvården får du en central roll i att leda, samordna och utveckla verksamheterna. Du har både personal- och budgetansvar och ingår i ledningsgruppen. Arbetet innebär nära samarbete med såväl kommunala som regionala aktörer. Enhetschefen ansvarar för att driva förbättringsarbete, kvalitetssäkring samt patientsäkerhet. Som chef hos oss är det viktigt att du uppmärksammar och strävar mot uppfyllandet av målsättningar, samt både goda nyckeltal och resultat.
Du efterlever kommunens värdeord i ditt ledarskap:
* Öppenhet - genom ett kunskapsdrivet ledarskap där du delar med dig och tar till dig av andras erfarenheter.
* Tillsammans - genom ett rättssäkert ledarskap som bygger på delaktighet och respekt.
* Engagemang - genom ett kvalitetsmedvetet ledarskap där du driver förbättringar och utveckling.
* Ansvar - genom ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap som säkerställer att resurser används klokt.
I din roll som enhetschef för hemsjukvården och LSS arbetar du självständigt med att leda, stötta och utveckla, du rapporterar direkt till verksamhetschef LSS/HSL.
Du ingår i en ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll. I ledningsgruppen finns bla enhetschef HSV Västra, enhetschef rehab, hjälpmedel och förebyggande insatser, enhetschef för närvårdenheten och korttidsenheten, MAS och MAR.Kvalifikationer
Vi söker en trygg och engagerad enhetschef som vill ta ansvar för att leda med ett fokus på kvalitet, arbetsmiljö och utveckling. För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav:
* Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård
* Minst 3 års erfarenhet från kommunal och/eller regional hälso- och sjukvård
* Tidigare ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar
* Kunskap om hälso- och sjukvårdslagstiftning och föreskrifter
* Goda IT-kunskaper och vana att arbeta i Office-paketet
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
* Erfarenhet av våra system Viva, Cosmic, Raindance, Personec P och Time Care
* Arbetat med förändringsledning
* Erfarenhet från en politiskt styrd organisation
* Kunskap om avtal och upphandling
Vi söker dig som är ansvarsfull, handlingskraftig och drivs av att göra skillnad för både brukare och medarbetare. Du leder med förtroende, är trygg i förändringsprocesser och har en stark kommunikativ förmåga. Din flexibilitet och förmåga att behålla fokus även i komplexa situationer är viktiga styrkor i rollen. Utöver detta är du en ekonomiskt medveten person, som driver en verksamhet med en ekonomi i balans. Du har självförtroende att våga fatta beslut, under olika omständigheter. Du är en öppen, modig och coachande ledare som leder dina medarbetare, tillvaratar och värdesätter olikheter, och som vågar delegera och visa andra tillit och förtroende.
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Vi ser fram emot att träffa dig!
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
