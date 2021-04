Enhetschef för förebyggande verksamhet för årsrika - Hallstahammars kommun - Sjukvårdschefsjobb i Hallstahammar

Prenumerera på nya jobb hos Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hallstahammar2021-04-15Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.Det övergripande målet för den förebyggande verksamheten är att Hallstahammars kommun ska bli en ännu äldrevänligare kommun. Det kan sammanfattningsvis beskrivas som en tillgänglig och inkluderande kommun med en miljö som främjar ett aktivt liv hela livet. Såväl fysiska som sociala faktorer i omgivningen spelar in genom hela livet. Arbetet ska bidra till att möjliggöra att Hallstahammars kommun kan möta de demografiska utmaningarna och bedrivas utifrån en strukturerad process då både behov och förutsättningar förändras över tid.Ett första steg är att uppmärksamma förbättrings- och utvecklingsområden utifrån WHO:s forskningsbaserade kriterier för vad som kännetecknar och har betydelse för en äldrevänlig kommun. Enligt WHO är människans fysiska och sociala miljö nyckelfaktorer för ett aktivt och självständigt liv. Att skapa äldrevänliga städer är därför en av de mest effektiva metoderna för att möta de demografiska förändringarna i urbaniserade miljöer.Hallstahammars kommun tar nu ytterligare steg för att utveckla den förebyggande verksamheten i kommunen och socialförvaltningen skapar därför en ny fristående enhet som ska driva och utveckla det förebyggande arbetet.Till detta viktiga och utmanande arbete söker vi en enhetschef till den förebyggande verksamheten för årsrika!Den förebyggande verksamheten inrymmer idag:Mötesplatser för seniorer - SeniorglädjeAnhörigstödVäntjänstUppsökande verksamhetFysiska aktiviteter och friskvårdEnskilda samtal, gruppaktiviteterOlika aktiviteter utifrån aktuella teman2021-04-15Eftersom detta är en delvis nyskapad enhet finns stora möjligheter att påverka utformningen av verksamheten tillsammans med kommunens årsrika och socialförvaltningens ledning.Enhetschefen för den förebyggande verksamheten har personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enhetens personal. Du är ansvarig för enhetens medarbetare med olika kompetenser som har sin placering på olika platser i Hallstahammars kommun. Din medarbetargrupp består av utvecklingsdrivna medarbetare.Uppdraget ställer också höga krav på samverkan både externt och internt. Du kommer att arbeta övergripande med förebyggande frågor vilket ställer krav på helhetsperspektiv och intresse för omvärldsspaning. Du är inte heller rädd för att rycka in där det behövs för helhetens bästa.Aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef /arbetsledare/samordnare de under de senaste fem åren.Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbeten med gott resultat.Erfarenhet av förebyggande arbete gärna med årsrika i fokusGod erfarenhet av samverkan.Du har relevant utbildning för uppdraget.Körkort.Vi söker en modig och handlingskraftig chef som vågar prova nytt och får saker att hända. Rollen kräver att du är kommunikativ och lyhörd i mötet med olika människor. Du är en framgångsrik relationsbyggare och kan skapa engagemang kring verksamhetens mål. Du behöver vara trygg i dig själv och i din yrkesroll med ett stort mått av tillit, självständighet och driv.Vi kommer fästa stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet av liknande arbete.Detta är en spännande tjänst för dig som vill arbeta i en kommun med höga ambitioner, stark utveckling och många utmaningar. Här får du som brinner för förebyggande arbete chansen att jobba med engagerade och kunniga kollegor och medarbetare som vill göra skillnad och tillsammans bidra till ännu äldrevänligare kommun.Välkommen att utveckla och utvecklas tillsammans med oss!ÖVRIGTHallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Hallstahammars kommun5692616