Enhetschef för förebyggande och service
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2026-07-20
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Din arbetsplats
Vi ser framemot att lära känna dig som är redo att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar och utveckling för att skapa största möjliga värde för dem vi finns till för. Verksamhetsområde Barn och familj ingår i sektor socialtjänst och är indelad i tre enheter med fyra enhetschefer: Förebyggande och service, Utredning och skydd samt Familjestöd och familjehem.
Enheten Förebyggande och service består av 20 erfarna och mycket kompetenta medarbetare varav en förste socialsekreterare. Enheten är fördelad på tre familjerådgivare för tre Familjecentraler, familjebehandlare och sex fältsekreterare, en integrationssamordnare och ett Närvaroteam.
Ditt uppdrag
Som enhetschef för enheten förebyggande och service inom verksamhetsområde barn och unga får du en central roll i att utveckla det förebyggande arbetet inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med intentionen i nya Socialtjänstlagen (SoL). Ditt uppdrag blir att vidareutveckla Insatser utan behovsprövning (IUB) så att de tidiga insatserna gör skillnad innan behoven blir större. Vidare ska du bygga och aktivt söka samarbeten med för målgruppen viktiga partners som skola, vård, polis och fritid. Du är representant för hela verksamhetsområdet barn och familj inom socialtjänsten i de samverkansgrupper du kommer att vara en del av.
Detta är ett ledaruppdrag där du kombinerar strategisk utveckling med operativ ledning. Du har en nyckelroll i omställningen till nya socialtjänstlagen och blir ett inspirerande ansikte utåt mot kommunens många samarbetspartner. Du behöver konstruktivt bemöta både förväntningar och krav från andra på verksamheternas tillgänglighet och arbetssätt.
Som enhetschef hos oss är du en viktig lagspelare för hela sektor socialtjänst och vi arbetar tillsammans för att skapa framtidens hållbara socialtjänst. Du förväntas att med stort engagemang driva utvecklings- och förbättringsarbete genom att tänka nytt och pröva nya arbetssätt ihop med dina medarbetare. Du kommunicerar mål, riktning och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. Som enhetschef ansvarar du för verksamheten och dess utveckling, personal, arbetsmiljö och budget och leder dina medarbetare med förtroende och tillit. Tjänsten ställer höga krav på samarbete med andra, både inom kommunen och med externa aktörer och alltid med barn och ungas bästa i fokus. Du erbjuds en bra introduktion och chefsutbildning som nyanställd chef i vår kommun. Kontinuerligt kommer du att erbjudas möjligheter att utvecklas i din yrkesroll som enhetschef. Då vi arbetar aktivt för att ställa om socialtjänstens arbete utifrån den nya socialtjänstlagen så kan vår sektor och vårt verksamhetsområde komma att förändras, utifrån vad vi ser skapar bäst värde för dem vi är till för, i en samlad socialtjänst. Du kommer vara delaktig i detta arbete.
Det här krävs för tjänsten
• Du är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten
• Du har aktuell erfarenhet av förebyggande arbete med barn och unga inom socialtjänsten
• Du har längre erfarenhet av arbetsledning inom socialtjänsten
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister samt studieintyg via högskola eller universitet uppvisas. Inför anställning genomförs bakgrundskontroll.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker en utåtriktad person som är framåt i samspel med andra. Du uppskattar uppmärksamhet och att vara en central person i omställningsarbetet till nya socialtjänstlagen med fokus på det förebyggande arbetet och tidiga insatser för barn och unga. Din inställning är att vi når längre genom samarbete för barn och unga.
Genom ditt engagemang och inkluderande förhållningssätt skapar du trygghet och förutsättningar för goda samarbeten med andra verksamheter. Du är nätverkande, ser möjligheter och tar initiativ för att driva utvecklingen framåt tillsammans med viktiga samarbetspartners och har förmåga att leda i ständig förändring. Du är modig och törs utmana, samtidigt som du besitter utmärkt samarbetsförmåga. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du kunna inspirera och utmana dina medarbetare i att tänka och göra nytt för att kunna möta framtidens socialtjänst. Du gillar att ta stort ansvar, följer upp och ser till att saker blir gjorda.
Med din höga problemlösningsförmåga hittar du vägar framåt när det är komplicerat och komplext. Du är kreativ och nytänkande och uppskattar att utveckla nya lösningar ihop med dina medarbetare. Du är intresserad och engagerad i samhällsfrågor samt omvärldsbevakar vad som händer inom socialtjänstens område.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i ditt ledarskap och uppvisar en hög grad av personlig mognad och självkännedom
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Sektorchef
Fredrik Wallström fredrik.wallstrom@harryda.se 031 724 61 52 Jobbnummer
10006517