Enhetschef för enheten samordning och koordinering
2025-12-12
Vetenskapsrådet söker enhetschef till vår nyinrättade enhet samordning och koordinering vid avdelningen för samverkan. Vi söker dig som tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare vill fortsätta arbetet med driva, utveckla och förbättra verksamheten och dess ansvarsområden.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personalansvar för 15 medarbetare, ansvar för verksamhetsplanering, budgetplanering, aktivitetsplanering, kompetensutveckling och samverkan internt och externt.
Vidare ansvarar du för att planera enhetens verksamhet, leda och utveckla enhetens medarbetare och verksamhet för att nå uppsatta mål. Du säkerställer att handläggning sker enligt fastslagna rutiner, hanterar remissvar och regeringsuppdrag samt återrapportering.
Enheten omfattar en rad funktioner med nära koppling till ämnesråd och kommittéer på VR. I enheten ingår utredare samt koordinatorerna för styrelsen, ämnesråd och kommittéer, samordnare för Life science, Agenda 2030, nationella forskningsprogram, Gentekniknämnden och ALF-kansliet.
Som enhetschef har du en omväxlande roll där du jobbar både strategiskt och operativt, stundtals i ett högt tempo och i nära samarbete med andra verksamheter. Det är också en utvecklande roll där enheten kan komma att utvecklas i olika riktningar under de kommande åren.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du är trygg och stabil i ditt ledarskap och har god självkännedom, gott omdöme och integritet. Du har en god förmåga att skapa förtroende, engagemang och delaktighet i de sammanhang där du deltar. Du är en coachande ledare som gärna delegerar uppgifter till självständiga och kompetenta medarbetare.
Du arbetar strategiskt och utvecklingsorienterat och har förmågan att väga samman och ta hänsyn till olika faktorer i dina beslut så att du får en helhetssyn och kan se till hela verksamhetens bästa. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Du ska ha
• en akademisk utbildning inom område som vi bedömer som relevant för tjänsten
• chefs- och ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar
• erfarenhet av att jobba med aktivitetsplaner och strategiskt arbete
• erfarenhet av samordningsarbete och av kvalificerad handläggning.
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska - både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, gärna högskolesektorn
• forskarutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper om forskningens villkor och förutsättningar.
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Viktoria Mattsson, rekryterande chef 073-366 69 34
• Eva Sparreljung, HR-specialist 08-546 44 079
• Bente Ahlström, Saco-S 08-546 12 340
• Nina Glimster, ST 08-546 44 215
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2026-01-02. Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2025-08471.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald. Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Ersättning
