Enhetschef för digitalisering och utveckling
2026-02-26
Digitaliseringsavdelningen i Kristianstads kommun är motorn bakom en smartare, enklare och mer tillgänglig kommun. Vårt uppdrag är tydligt: att med digitaliseringens möjligheter förbättra vardagen för invånare, medarbetare och verksamheter - vi gör skillnad!
Är du nyfiken på nya möjligheter och vill bidra med din kompetens? Då har vi jobbet för dig!
Din roll hos oss
Som chef för enheten digitalisering och utveckling inom digitaliseringsavdelningen leder, driver och samordnar du kommunens digitaliseringsarbete - både internt och externt genom moderna digitala lösningar, systemutveckling och effektivisering av arbetsprocesser. Du kommer att ha budget-, personal och arbetsmiljöansvar för ungefär 10 medarbetare som har ansvaret för att utveckla, leda och samordna digitaliseringsarbetet inom kommunen. Du har ett övergripande ansvar för att leda, koordinera och följa upp digitaliseringsarbetet i hela kommunen i linje med beslutade strategier och digital färdplan. Digitaliseringsavdelningen är placerad under kommunledningskontoret.
Arbetet bedrivs genom verksamhetsnära digitalisering och processutveckling samt genom utveckling och förvaltning av e-tjänster, systemutveckling, AI och automatisering med RPA. Med hjälp av dessa verktyg identifieras, utvecklas och förvaltas automatiserade processer som effektiviserar arbetsflöden och frigör tid i verksamheterna.
Du ger stöd, rådgivning och arbetar med kompetensutveckling för att stärka den digitala mognaden. Innovation och omvärldsbevakning, att följa teknikutvecklingen och pröva nya digitala möjligheter såsom AI och datadrivna arbetssätt ingår också i uppdraget.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har akademisk examen inom IT, teknik, ingenjörsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du genomgått en ledarskapsutbildning är det meriterande. Vi vill att du har erfarenhet av att leda digitaliseringsprojekt eller IT-utveckling. Du behöver också ha erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av chefsrollen eller annan ledande befattning liksom erfarenhet av ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. God förståelse för teknik och vikten av IT- och informationssäkerhet är också en fördel i rollen.
Du är en prestigelös person som är bra på att samarbeta och har lätt för att lyssna, visa empati och respekt. Vidare har du en mål- och resultatinriktad inställning med god förmåga att sätta upp mål, initiera aktiviteter och driva arbetet mot uppsatta resultat. Du är kommunikativ, med förmåga att skapa kvalitativ kommunikation och ge tydlig, konstruktiv feedback. Med en utvecklingsinriktad och strategisk ådra bidrar du aktivt till att utveckla verksamheten, fatta välgrundade beslut och analysera information ur ett långsiktigt och helhetsperspektiv. Vilket också innebär att du är bra på att organisera ditt arbete, kan sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Om du erbjuds anställning behöver du visa upp ett belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Det här är vi
Vi arbetar verksamhetsnära och behovsstyrt. Genom AI, automatisering, e-tjänster, uppkopplad teknik och moderna digitala plattformar skapar vi lösningar som frigör tid, höjer kvaliteten och gör kommunens service mer tillgänglig dygnet runt. Digitalisering hos oss handlar inte om teknik för teknikens skull, utan om konkret nytta och hållbar utveckling. Avdelningen driver och samordnar kommunens digitala utveckling i nära samverkan med förvaltningar, bolag och externa partners. Vi omsätter strategier och digitala planer till verkliga förbättringar.
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, digitalisering och IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i vår Ledarpolicy (https://www.kristianstad.se/download/18.706672e318c6244728521eb/1734503572175/Ledarpolicy.pdf).
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Digitalisering Kontakt
Digitaliserings & IT-chef
Martin Ranstorp martin.ranstorp@kristianstad.se 044-13 54 45 Jobbnummer
9764481