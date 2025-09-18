Enhetschef för balansmarknadsanalys och aktörskontakt
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-09-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjningPubliceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som enhetschef har du en nyckelroll i att driva utvecklingen av framtidens elmarknad - i takt med energiomställningen och ett allt mer dynamiskt kraftsystem. Du leder arbetet vid enheten balansmarknadsanalys och aktörskontakt, som ansvarar för strategisk aktörskommunikation inom balansmarknaderna och analyser av de olika marknadslösningarna och balanseringen.
Enheten samordnar och utvecklar fysiska och digitala aktörsforum samt löpande extern dialog, som stödjer utvecklingen av balansmarknaderna. Enheten ansvarar också för marknadsanalyser för både interna och externa behov och har en viktig roll i framtagande av konsekvensanalyser och beslutsunderlag inför förändringar på balansmarknaderna. Verksamheten omfattar också utveckling av transparens på balansmarknaderna och för rapportering av mätetal till sektionens ledningsgrupp.
Du leder ett team om 9 medarbetare med hög kompetens och stort eget ansvar. Medarbetarna består av experter som arbetar med analyser av exempelvis stödtjänstmarknaderna, obalanser och aktörers beteenden, eller i mer samordnande roller med att utveckla och genomföra aktörsdialog. Flera medarbetare arbetar inom flera ansvarsområden. Ditt ledarskap handlar om att skapa tydlighet i prioriteringar, driva utveckling och vara ett bollplank i en komplex och kunskapsintensiv miljö. Genom att förstå omvärlden säkerställer du att vi utvecklar vår aktörsdialog genom tydliga budskap, transparens och pedagogiska beskrivningar av vad vi vill åstadkomma och varför.
Du får möjlighet att utveckla arbetssätten i en verksamhet med stor inverkan på elmarknaden.
I rollen ingår att:
• Ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
• Leda och utveckla enheten och dess medarbetare i en föränderlig verksamhet.
• Säkerställa kompetensuppbyggnad inom prioriterade områden.
• Genom omvärldsbevakning och samarbete med våra motsvarigheter i Norden, få inspiration och lärdomar från andra
• Driva effektivisering inom det löpande arbetet
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, och som trivs med att uttrycka dig tydligt och förtroendeingivande i olika sammanhang. Du har lätt för att samarbeta och är van vid att arbeta med många olika intressenter, både internt och externt. Du är trygg, strukturerad och bidrar till framdrift i arbetet genom att vara lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i en verksamhet som ständigt kräver anpassningsförmåga utifrån interna och externa förväntningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
• En Akademisk examen inom relevant område (exempelvis teknik eller nationalekonomi)
• Erfarenhet av att arbeta i ledande roll med personalansvar.
• Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet från elmarknaden.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Kunskap om balansering och balansmarknaderna
• Erfarenhet av aktörsdialog och strategisk kommunikation
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Tjänsteresor förekommer 1-2 i månaden, oftare om du är placerad på vårt lokalkontor i Göteborg
• Sista ansökningsdag, 2025-10-09, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Anna Jäderström 010-475 81 24. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 80 07. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9516267