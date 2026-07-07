Enhetschef för användarnära tjänster
Tierps kommun, IT-centrum / Datajobb / Tierp Visa alla datajobb i Tierp
2026-07-07
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IT-centrum är den gemensamma IT-förvaltningen för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Verksamheten styrs av den gemensamma IT-nämnden och Tierps kommun är värdkommun och arbetsgivare. Som chef i Tierps kommun erbjuds du chefsintroduktion, ledarutveckling utifrån modellen Utvecklande ledarskap samt stöd inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi, arbetsrätt, samverkan och lönebildning.
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans. Arbetsplatsen är belägen enbart ett par minuters promenad från tågstationen i Tierp. Arbetet kan även utföras från någon av medlemskommunerna och delvis hemifrån, utifrån verksamhetens behov och gällande riktlinjer. Tjänsten innebär resor mellan medlemskommunerna.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Vårt uppdrag är att leverera, stödja, förvalta och vidareutveckla säkra, stabila och kostnadseffektiva IT-tjänster. Vi är också en strategisk partner i medlemskommunernas digitala utveckling.
IT-centrum genomför en organisations- och verksamhetsutveckling där vi skapar tydligare ansvar för våra tjänsteleveranser och stärker förmågan inom bland annat tjänstestyrning, cybersäkerhet, standardisering, livscykelhantering och leverantörsstyrning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga upp en ny enhet och forma framtidens tjänsteleveranser inom digital arbetsplats, avtal och upphandling?
Som enhetschef för Användarnära tjänster får du en unik möjlighet att vara med från start och utveckla leverans och tjänster. Du leder arbetet med att skapa en modern och användarvänlig digital arbetsplats, samtidigt som du utvecklar strukturer och arbetssätt för upphandling, avtal och leverantörsstyrning. Det här är en roll där du får kombinera strategiskt ansvar med nära ledarskap och tydlig påverkan på ITcentrums framtida tjänsteleveranser.
Du bygger upp enhetens organisation, kultur och målbild och leder 12 engagerade medarbetare inom klienthantering, upphandling och avtal. Tillsammans utvecklar ni tjänster som är tydliga, effektiva och lätta att följa upp, med rätt kvalitet, kostnad, servicenivå och livscykel. Du ser till att teknisk leverans går hand i hand med affärsmässighet, säkerhet, hållbarhet och användarnytta.
I rollen ingår också ansvar för verksamhetsplanering, personal, budget, arbetsmiljö och lokalfrågor, liksom att driva ITcentrums hållbarhetsarbete med fokus på cirkulär IT. Du säkerställer att verksamheten följer uppsatta riktlinjer för IT och informationssäkerhet i tjänster och avtal.
Som en del av ITcentrums ledningsgrupp bidrar du aktivt till organisationens långsiktiga strategi och utveckling. Du samarbetar nära medlemskommunerna, interna enheter och externa leverantörer. I denna tjänst får du en nyckelroll i att skapa framtidens tjänster för en modern och hållbar digital arbetsplats.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har minst fem års dokumenterad chefserfarenhet inom en IT-verksamhet, teknisk tjänsteverksamhet eller annan jämförbar komplex verksamhet. I din tidigare chefsroll har du haft personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Meriterande för tjänsten är att du har relevant akademisk utbildning. Erfarenhet av digital arbetsplats, klient eller liknande tjänster också detta meriterande.
Önskvärt är att du har erfarenhet av offentlig upphandling, haft ansvar för större avtal och cirkulär IT. Meriterande är också om du har arbetat inom kommunal verksamhet alternativt annan politiskt styrd organisation.
Då kommunikationen med flera kommuner är viktig krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person är du en trygg, erfaren och utvecklingsorienterad chef som motiveras av att bygga nytt och skapa struktur i en verksamhet under förändring. Du kan formulera en tydlig målbild och omsätta den i prioriteringar, ansvar, arbetssätt och mätbara resultat. Du kan växla mellan strategiska frågor och operativa behov.
Du har ett starkt helhetsperspektiv och förstår att en gemensam leverans till fem kommuner kräver samverkan, uthållighet och förmåga att balansera gemensamma lösningar mot verksamheternas olika behov. Du tar tillvara medarbetarnas kunskap, samtidigt som du är tydlig med riktning, krav och ansvar.
Inom Tierps kommun gör vi bakgrundskontroller på slutkandidat för chefstjänster genom ToFindOut. Innan bakgrundskontrollerna genomförs kommer du som kandidat behöva godkänna detta och får själv ta del av samma information som vi angående din kontroll.
För att säkerställa trygghet för de barn, brukare och klienter som Tierps kommun ansvarar för krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dokumenterade resultat från tidigare chefsuppdrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, IT-centrum Kontakt
IT chef
Andreas Synning Andreas.Synning@itcentrum.se Jobbnummer
9995761