Enhetschef Fiberenheten till Teknikavdelningen

Tjänsten är placerad på teknikavdelning inom Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Avdelningen ansvarar för att ge invånarna service inom verksamhetsområdena vatten/avlopp, gator, trafik, fiber samt avfallshantering. Enheten genomsyras av bred kompetens och en teamkänsla som bygger på Gällivare kommuns värdegrund. Utvecklingsfrågor är viktiga för oss med mål om att ytterligare förstärka Gällivare som en attraktiv kommun att bo och verka i. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i arbetsprocesser och i samarbete med interna och externa aktörer. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med att se till att vår kommun hålls i ett bra och säkert skick. Dina arbetsuppgifter
Enheten ansvarar för drift och underhåll av det kommunala fibernätet, dunderNET. I din roll ansvarar du för att driva utvecklingen av enhetens arbete framåt och att skapa hållbara rutiner. Förutom egen personal anlitar enheten externa entreprenörer för schakt och installationer. Att representera kommunen samt att föra dialog och informera kring verksamheten är därför en viktig del av jobbet. Du leder och stöttar personalen på ett strategiskt och operativt sätt för att utveckla enheten genom planering, ledning och resursfördelning. Som enhetschef har du verksamhets-, ekonomi och personalansvar. I din chefsroll ansvarar du för upphandlingar och avtal.
Du kan komma att delta i ny- och ombyggnadsprojekt inom enheten samt ha egna planerings- och utredningsuppdrag. Du jobbar som kravställare mot entreprenörer samt deltar i olika typer av upphandlingar med stöd av inköpare. I samverkan med förvaltningens stab ska du följa upp, utveckla och utvärdera avtal och samarbete med entreprenörer. Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom fiber-området är meriterande samt även arbete inom politiskt styrd organisation.
Du ser möjligheter, är öppen för nytänkande och har förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Du ska ha ett coachande ledarsätt som inspirerar såväl kollegor som medarbetare till ett nära samarbete. Du är strukturerad och driven och har förmåga att både förvalta och utveckla arbetet inom den egna verksamheten och övergripande för förvaltningen. Det är viktigt att du även har förmåga och intresse att hantera ekonomi och verksamhet i ur ett hållbarhetsperspektiv Din kontakt med allmänheten och entreprenörer ställer krav på en bra kommunikationsförmåga och att du känner dig trygg i att möta människor och motiveras av att arbeta på ett service- och kundorienterat sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar vår värdegrund Kunden i fokus.
B körkort erfordras.
100 % tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde
Enligt överenskommelse. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Gällivare kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme/vecka
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
Möjlighet att semesterväxla
Ledarskapsutvecklingsprogram
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Avdelningschef Per-Erik Suorra, tfn 0970-818 814
Vision, nås på tfn 0970-818 000
