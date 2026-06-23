Enhetschef Fastighetsutvecklingsenheten
Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-06-23
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Vill du leda en specialistenhet som bidrar till hållbara, ändamålsenliga och energieffektiva fastigheter?
Gavlefastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter som är avgörande för Gävles invånare – skolor, förskolor, idrotts- och kulturfastigheter samt andra samhällsviktiga verksamheter. Nu söker vi en chef till fastighetsutvecklingsenheten som vill ta en nyckelroll i arbetet med att skapa hållbara, ändamålsenliga och energieffektiva fastigheter för framtiden.
Gävle står inför stora möjligheter och utmaningar kopplade till energiomställning, klimatanpassning, social hållbarhet och teknikutveckling. Som chef för fastighetsutvecklingsenheten får du ett viktigt uppdrag i att driva detta arbete framåt tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor.
Om rollen
Som chef för fastighetsutvecklingsenheten ansvarar du för att leda, samordna och utveckla en verksamhet med specialistkompetenser inom energi, VVS, säkerhet, mark och utemiljö, el, styr och regler, social hållbarhet, byggnadsinformation samt miljö- och klimatområdet. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för ett tiotal medarbetare och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för både medarbetarnas utveckling och verksamhetens resultat.
Du rapporterar till Fastighetschefen och arbetar tillsammans med bland annat chef för förvaltningsenheten samt chef för byggenheten. Tillsammans bidrar ni till att utveckla Gavlefastigheters fastighetsbestånd ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.
Ditt uppdrag
I rollen kommer du att:
leda och utveckla enhetens specialistfunktioner och kompetenser
säkerställa att resurser används effektivt och bidrar till verksamhetens mål
driva utveckling av arbetssätt, processer och kvalitetsarbete
bidra till att Gavlefastigheter når sina mål inom energi, hållbarhet och klimat
säkerställa efterlevnad av lagkrav, interna riktlinjer och policys
omsätta ny teknik, omvärldsförändringar och branschutveckling till konkreta förbättringar i verksamheten
skapa samverkan mellan olika delar av organisationen för att nå bästa möjliga resultat Publiceringsdatum2026-06-23Bakgrund
Vi söker dig som är en trygg och utvecklingsorienterad ledare med förmåga att kombinera strategiskt tänkande och operativt arbete med ett nära och engagerat ledarskap.
Du har:
akademisk examen inom fastighetsekonomi, teknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant
erfarenhet av chefsrollen med personal-, budget- och verksamhetsansvar
god förmåga att kommunicera, skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Det är meriterande om du har:
goda kunskaper inom miljö- och klimatfrågor eller samhällsplanering
erfarenhet från fastighetsbranschen
erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete
erfarenhet från offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation
Som ledare
Du är tydlig i dina prioriteringar och skapar struktur och riktning i verksamheten. Samtidigt är du lyhörd och inkluderande och trivs med att leda kvalificerade specialister.
Du har ett helhetsperspektiv, drivs av utveckling och känner dig trygg i att fatta beslut även när frågorna är komplexa. Genom samarbete, transparens och tillit skapar du engagemang och resultat.
Därför Gavlefastigheter
Hos oss får du möjlighet att påverka utvecklingen av ett omfattande fastighetsbestånd som har stor betydelse för människor och samhällsutvecklingen i Gävle. Du blir en del av en organisation med höga ambitioner inom hållbarhet, teknikutveckling och energieffektivisering, där du tillsammans med kompetenta kollegor bidrar till långsiktiga värden för både verksamheten och samhället.
Välkommen att bli en del av Gavlefastigheters fortsatta utveckling.
Du är varmt välkommen att ta en förutsättningslös och konfidentiell kontakt med oss i ett första skede om du vill veta mer om uppdraget innan du formellt söker tjänsten. Samtalet är givetvis konfidentiellt och icke bindande. Intervjuer sker löpande från början av augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag
(org.nr 559069-9632)
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
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803 10 GÄVLE Arbetsplats
Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering Kontakt
Ylva Ponsiluoma ylva@balkefors-ponsiluoma.se 0733434026 Jobbnummer
9975358