Enhetschef familjestödsenheten
Region Gotland / Sjukvårdschefsjobb / Gotland Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland
2026-03-29
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Familjestödsenheten
Individ- och familjeomsorgen är en avdelning inom socialförvaltningen med cirka 200 engagerade medarbetare som arbetar för att göra skillnad i människors liv.
Avdelningen är organiserad i en stab och sex enhetsområden: försörjningsstödsenheten, barn- och familjeenheten, enheten för familjehem och familjerätt, familjestödsenheten, enheten för HVB och team samt beroendeenheten. I avdelningen finns tre övergripande verksamheter: socialjouren, familjefrid och nätverksteamet.
Vi söker nu en enhetschef till vår Familjestödsenhet.
Familjestödsenheten är en enhet inom individ och familjeomsorgen med ca 25 medarbetare. Enheten består av tre arbetsgrupper där det dagliga arbetet leds av tre samordnare. Enheten ansvarar för att utföra biståndsbeviljade behandlingsinsatser som riktas till barn och ungdomar 0-21 år och deras föräldrar. Enheten ansvarar också för serviceinsatser som råd- och stödsamtal och gruppverksamhet till samma målgrupp.Publiceringsdatum2026-03-29Arbetsuppgifter
Som chef för Familjestödsenheten får du en central och meningsfull roll där du planerar, leder och fortsätter att utveckla verksamheten. Du har ett helhetsansvar för enheten, vilket omfattar både verksamhet, kvalitet och ekonomi utifrån fastställd budget.
I uppdraget ingår även att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, styrdokument, policys och riktlinjer. Du har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för 25 medarbetare varav tre arbetsledare.
Du leder enheten genom ett tillitsbaserat ledarskap. Som enhetschef är du också en del av Individ- och familjeomsorgens (IFO) ledningsgrupp och bidrar aktivt till den övergripande utvecklingen av avdelningen.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av att arbeta i en ledande roll och har du dessutom erfarenhet av att arbeta utifrån Signs of Safety ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och trivs i en verksamhet i förändring, där utvecklingen kopplad till den nya socialtjänstlagen är en naturlig del av vardagen. Du har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter i att tänka nytt och förbättra arbetssätt.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet och du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer både inom enheten och med andra. Med din strategiska blick och helhetssyn kan du se vad som behöver prioriteras, samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och långsiktig utveckling.
Låter detta som du? Välkommen med din ansökan
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Familjestödsenheten Kontakt
Hanna Ogestad 0498204228
9825620