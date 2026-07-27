Enhetschef familjestöd
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
2026-07-27
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö där vi tillsammans gör skillnad för människor varje dag. Vi vill erbjuda en god medarbetarupplevelse och skapa förutsättningar för ett hållbart och utvecklande arbetsliv.
Individ- och familjeomsorgen står inför en spännande utveckling i samband med den nya socialtjänstlagen. Vi arbetar för en socialtjänst som är mer tillgänglig, förebyggande och behovsanpassad, med fokus på kvalitet, delaktighet och ett gott bemötande.
För att möta framtidens behov utvecklar vi både våra arbetssätt och vår organisation inom enheten för barn och unga. Som en del av den satsningen förstärker vi nu organisationen med ytterligare en enhetschef för familjestöd. I rollen blir du en viktig del av det gemensamma ledarskapet tillsammans med övriga enhetschefer och får möjlighet att bidra till utvecklingen av en verksamhet som gör verklig skillnad för barn, unga och deras familjer. Syftet med förstärkningen är att skapa ännu bättre förutsättningar för ett nära ledarskap, en god arbetsmiljö och hög kvalitet i verksamheten.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Har du frågor om tjänsten hänvisar vi dig att kontakta verksamhetschef Lahib Yousif per e-post lahib.yousif@soc.lulea.se
Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för familjestöd ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en verksamhet som möter barn, unga och familjers behov på ett professionellt, rättssäkert och tillgängligt sätt.
Du leder utvecklingen av verksamheten genom att driva förändrings- och utvecklingsarbete samt implementera nya arbetssätt i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att stärka kvaliteten och utveckla en mer tillgänglig och närvarande verksamhet i Luleås olika stadsdelar.
Som chef ansvarar du för att skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv genom ett aktivt arbete med kompetensförsörjning, introduktion och utveckling av medarbetare. En viktig del av uppdraget är också att samverka med andra verksamheter inom socialförvaltningen, övriga förvaltningar i Luleå kommun samt externa aktörer för att tillsammans förebygga ogynnsam utveckling bland barn och unga.
I uppdraget ingår även att bidra till att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag och de råd, stöd och insatser som erbjuds barn, unga och familjer. Tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor blir du en del av ett team som arbetar för att göra verklig skillnad för barn och unga i Luleå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom socialt arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, har god digital kompetens och är van att arbeta i verksamhetssystem och andra digitala arbetsverktyg. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom socialtjänsten eller annan närliggande verksamhet. Vi ser gärna att du har god kunskap om socialtjänstens uppdrag samt erfarenhet av att leda verksamheter inom verkställighet eller annan relevant verksamhet. Erfarenhet av förändringsledning, verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt är också meriterande. Har du dessutom arbetat inom verksamheter som riktar sig till barn och unga ser vi det som en stor tillgång.
Som ledare är du trygg, tydlig och strukturerad. Du skapar riktning, arbetsro och engagemang genom ett tillitsbaserat ledarskap där du motiverar, stöttar och utvecklar dina medarbetare. Du har mod att fatta beslut, tar ansvar för verksamhetens uppdrag och skapar delaktighet genom ett närvarande och förtroendeingivande ledarskap.
Du är utvecklingsorienterad och driver förändrings- och utvecklingsarbete med ett strategiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser möjligheter till förbättring och bidrar till ökad kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i verksamheten.
Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Genom tydlig och lyhörd kommunikation skapar du förståelse, delaktighet och engagemang. Du samverkar väl med andra professioner, myndigheter och samarbetspartners för att skapa de bästa förutsättningarna för barn, unga och deras familjer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett starkt engagemang för barns och ungas utveckling och trygghet och arbetar med ett tydligt fokus på barnets bästa. Genom ditt ledarskap bidrar du till en modern, rättssäker och hållbar socialtjänst med hög kvalitet och ett kontinuerligt utvecklingsfokus.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision Luleå +46920453000 Jobbnummer
10012223