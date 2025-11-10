Enhetschef Facility Management, Kalix sjukhus
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Kalix Visa alla administratörsjobb i Kalix
2025-11-10
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Inom verksamhetsområde FM (Facility Management) arbetar engagerade och kompetenta medarbetare där vi alltid strävar efter att vara i framkant inom våra områden. Tillsammans är ett av våra starka ledord, vi arbetar tillsammans med de främsta inom Regionen och utanför i proffessionella nätverk i vår ständiga utveckling framåt. Vi Vo FM är en del av vården där vi arbetar tillsammans. Vill du vara med och skapa trygghet för våra medborgares resa inom Regionen, sök redan idag!
Vi sökerVi söker dig som vill ta en central roll i vår verksamhet och vara med och skapa värde - både för organisationen och de människor du leder. Du har en gymnasial utbildning eller motsvarande kompetens samt erfarenhet av ledarskap och administrativt arbete. Har du även utbildning inom ledarskap, erfarenhet av förvaltningsledning eller bakgrund inom Facility Management eller serviceområdet är det ett stort plus.
Här kommer dina personliga egenskaper verkligen att göra skillnad. Vi söker en trygg och engagerad ledare som har förmågan att strukturera och driva sitt eget arbete framåt, men som samtidigt ser värdet i att arbeta tillsammans. Du är lyhörd, kommunikativ och skapar goda relationer omkring dig. När förutsättningar förändras visar du flexibilitet och förmåga att se helheten.
Du arbetar affärsmässigt och tar kloka beslut med både kvalitet och ekonomi i fokus. Du tar ansvar för dina uppdrag över tid och verkar för att bygga stabilitet och förtroende i verksamheten - både i ditt ledarskap och i samarbetet med andra.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av ett sammanhang där engagemang, ansvar och samarbete värdesätts högt.
Det här får du arbeta med
Vi erbjuder ett arbete där du tillsammans med dina medarbetare kommer arbeta med utveckling av verksamheterna inom FM området Kalix. (I området FM ingår bl.a. lokalservice, caféservice, vaktmästeri, centrakassa/reception samt personalbostäder) Som Enhetschef inom Division regionstöd har du fokus på medarbetarna samt kunden i centrum. Din roll är att samordna, inspirera och tillsammans med dina medarbetare styra verksamheten mot tydliga mål kopplat till resultat. Du ansvarar för att verksamheterna fungerar, personal samt ekonomi. Du ingår utöver din roll för FM Kalix i Facility Managements ledningsgrupp i länet, där du samverkar nära med dina chefs och specialistkollegor inom området och samverkar även med företrädare mot övriga verksamheter i område Kalix.
Det här erbjuder vi dig
• Ett stimulerande uppdrag oed kompetenta och härliga kollegor
• Stora utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara en viktig del av framtidens hälsa och sjukvård
• Att få arbeta med en viktig samhällsnyttig funktion
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession, med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Arbetet är på heltid under dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträder sker enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Anders Broström anders.brostrom@norrbotten.se 076-128 41 39 Jobbnummer
9595961