Enhetschef, Enheten för prognoser och makroanalys
2026-01-21
Är du en engagerad och ansvarstagande person som vill leda arbetet med Riksbankens prognoser och makroanalys? Gillar du samhällsekonomiska frågor och vill bidra till en god utveckling i samhället? Då är det här en tjänst för dig!
VI ERBJUDER DIG utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Du blir chef för en enhet som har till uppgift att ta fram prognoser och underlag för direktionens penningpolitiska beslut samt förklara och motivera penningpolitiken i Sverige. Det förutsätter både strukturell och konjunkturell analys av den svenska ekonomin. Enheten samordnar även avdelningens internationella arbete. Vår analysmiljö är under snabb utveckling, vilket ger dig möjligheten att tillsammans med dina kollegor utveckla arbetssätt och verktyg för ett prognosarbete i framkant.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Du har en viktig roll i att utveckla, driva och samordna arbetet inom enheten och på avdelningen. I rollen som enhetschef ingår att bemanna, följa upp och initiera arbetet med fördjupande analys av svensk ekonomi, det internationella arbetet samt arbetet med prognoser och modeller. Du kommer även arbeta löpande med verksamhetsplanering och personalutveckling. Du driver tillsammans med andra löpande utvecklingsarbetet på avdelningen. Du har personalansvar, representerar avdelningen i samarbetet med övriga Riksbanken och har en aktiv roll i avdelningens ledningsgrupp. Arbetsuppgifterna medför även kontakt med internationella organisationer, såsom ECB och BIS.
DITT TEAM
Enheten för prognos och makroanalys på avdelningen för penningpolitik består idag av ca 20 kvalificerade medarbetare. Enheten ansvarar för stora delar av de prognoser och analyser som ligger till grund för det räntebeslut som direktionen fattar åtta gånger om året. Processen fram till ett penningpolitiskt beslut leds av ett team som ligger utanför enheten, men där medarbetare från enheten deltar. Som stöd för prognos- och analysarbetet används både ekonomiska modeller med stark förankring i modern nationalekonomisk teori och statistiska modeller med goda prognosegenskaper. Underhåll och utveckling av dessa modeller är en viktig del av enhetens ansvarsområde. Förutom med kollegorna på enheten arbetar du avdelningsöverskridande inom Riksbanken och har löpande kontakt med andra avdelningar och internationella organisationer.
MER OM DIG
Du är en person som har erfarenhet av förändringsledning och som nyfiket utforskar möjligheter att få dina medarbetare att växa och utvecklas. Du skapar och upprätthåller en arbetsmiljö där nyfikenhet, kreativitet och analytiskt tänkande är drivkrafter i det dagliga arbetet. Du bygger och främjar ett starkt samarbete både inom ditt team och mellan andra avdelningar. Du har minst två års erfarenhet av att leda andra, som chef eller projektledare och är bra på att bereda, förankra och genomföra beslut. Har du suttit i en ledningsgrupp och därmed haft ansvar för större del av verksamheten än bara ditt eget område, är det meriterande.
Du har akademisk examen inom nationalekonomi, statistik, matematik eller närliggande områden och du har flera års erfarenhet av prognos- eller makroekonomisk analys. Har du doktorsexamen är det meriterande. Även erfarenhet av myndighetsvärlden och samarbete med internationella organisationer är ett plus. Vi tror att du är genuint intresserad av ledarskapsfrågor och att själv utvecklas i ditt ledarskap. Du har goda kunskaper i svenska och engelska såväl skriftligen som muntligen. Som person är du strategisk, kommunikativ och driftig. Du är också analytisk, har gott omdöme och är bra på att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: enligt överenskomelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Placering: Kontor centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: två dagar i veckan om verksamheten tillåter
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 13 februari. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Avdelningschef
