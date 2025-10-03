Enhetschef Ekonomi utbildningskontoret
2025-10-03
Utbildningskontoret ansvarar, på uppdrag av utbildningsnämnden, för förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i Sollentuna kommun.
Vi arbetar för att alla våra cirka 17 500 barn och elever ska få den bästa möjliga utbildningen och en trygg skolgång. Vi strävar efter hög kvalitet i undervisningen och en miljö där både elever och medarbetare känner sig motiverade och trygga. Våra höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever driver oss framåt.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar för utbildningskontorets ekonomienhet. I rollen ingår ansvar för verksamhet, budget och personal, och du rapporterar direkt till avdelningschefen för ekonomi och administration. Enheten består av cirka tio medarbetare och ansvarar för budgetering, prognosarbete och ekonomisk uppföljning på huvudmannanivå, hantering av statsbidrag, utbetalning av ersättningar till samtliga skolformer, fakturahantering samt stöd till kommunala skolverksamheter i deras ekonomiarbete.
Som enhetschef leder och stöttar du medarbetarna i deras utveckling, med målet att kommunens utbildningsverksamheter ska få bästa möjliga stöd och förutsättningar i ekonomiarbetet. Du samordnar enhetens tjänsteutlåtanden, remissvar och ärenden till nämnd, och samverkan med andra aktörer är en naturlig och viktig del av ditt arbete. Rollen är operativ, vilket innebär att du själv kommer att handlägga vissa typer av ärenden inom enhetens ansvarsområden.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom offentlig förvaltning, gärna inom utbildningsområdet, samt erfarenhet av att arbeta i en ledande funktion eller har genomgått chefsförberedande utbildning. Det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Du har ett starkt intresse för att utveckla ekonomiprocesser som ger kommunens skolverksamheter bästa möjliga förutsättningar, och du använder digitala verktyg som en självklar del av ditt arbete. Som yrkesperson är du tydlig, strukturerad och drivande, har god samarbetsförmåga och förmåga att bygga ett starkt och välfungerande team. Din kommunikativa förmåga är mycket god, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och inför anställning genomförs en bakgrundskontroll.

Så ansöker du
Är du en driven ekonom med intresse för utbildningssektorn kanske du är rätt kandidat.
Välkommen med in din ansökan senast 26/10. Vid frågor kontakta rekryteringschef Björn Kullgard, bjorn.kullgard@sollentuna.se
.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
