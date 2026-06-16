Enhetschef ekologi och vatten
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Vi på avdelningen Miljöstrategi driver och samordnar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Målet är att Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030. Vi driver, samordnar och följer upp flera av Göteborgs Stads strategiska program och åtgärdsplaner. Avdelningen ansvarar också för miljöövervakning inom flera områden och bidrar till Göteborgs Stads plan- och bygglovsprocess. Vi tar fram beslutsunderlag till politiken baserat på den senaste kunskapen inom miljöområdet, från forskning, miljöövervakning och våra egna analyser. Vi samarbetar med andra kommuner, myndigheter, akademi och näringsliv, samt driver och deltar i olika utvecklingsprojekt.
Avdelningen har femtiofem medarbetare. För att både skapa bästa möjliga förutsättningar för en god arbetsmiljö, med färre medarbetare per chef, och för att stärka avdelningens strategiska förmåga går vi vid årsskiftet från tre till fem enheter. Vi söker nu tre nya enhetschefer i tre separata annonser.
Den här annonsen gäller tillsättning av enhetschef för den enhet som ansvarar för
miljöövervakning och strategiskt utvecklingsarbete och stöd inom ekologi och vattenområdet
Som enhetschef leder du runt tretton engagerade och kvalificerade medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet inom olika områden. Tillsammans följer ni upp miljötillståndet i staden och driver och samordnar Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling med fokus på ekologi och vattenfrågor.
Enheten:
Driver på och samordnar det strategiska arbetet inom enhetens sakområde inklusive biologisk mångfald.
Genomför stadens miljöövervakning inom ekologi och vattenområdet enligt direkta och indirekta lagkrav.
Bidrar med expertstöd i stadsutvecklingsprocesser och i förvaltningens tillsynsverksamhet.
Svarar på remisser och motioner med mera inom enhetens sakområden.
Samverkar med andra delar av Göteborgs Stad, myndigheter, akademi, civilsamhälle och näringsliv.
Deltar i och driver projekt samt interna och externa nätverk.
Som enhetschef ansvarar du för:
Att skapa trygghet i enheten samt verksamhetsgrupper och stötta medarbetarnas och verksamhetens utveckling.
Bidra till ett gott samarbete inom avdelningens ledningsgrupp och med övriga avdelningar.
Budget, verksamhetsplanering och uppföljning av enhetens verksamhet.
Att säkra framdrift och prioritera i enhetens strategiska och operativa verksamhet.
Att kvalitetssäkra underlag inför beslut.
Du är närmaste chef för enhetens medarbetare och du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och utvecklar avdelningens verksamhet tillsammans med avdelningschefen och dina enhetschefskollegor. Inom avdelningen omhändertas många frågor och områden i nära samverkan mellan flera enheter, och ofta också med andra verksamheter. Därför behöver du kunna se till helheten och balansera enhetens behov med avdelningens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom det naturvetenskapliga miljöområdet. Du har erfarenhet av att ha arbetat som chef eller i annan ledande funktion, gärna i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av utvecklings- och/eller förändringsarbete med fokus på verksamhetsprocesser och organisering och du har strategisk kunskap och erfarenhet inom miljöområdet. Arbetslivserfarenhet inom miljöövervakning är meriterande.
Dina personliga kompetenser är avgörande för att lyckas i uppdraget som enhetschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. I ditt dagliga arbete identifierar du möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas.
Lyhördhet är en förutsättning för att lyckas i uppdraget och därför ser vi att du har förmåga att lyssna på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Övrig information
Urval kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2 augusti. Vi genomför första intervjuomgången under vecka 33. Om du kallas till intervju så vill vi att du innan intervjun kan uppvisa kopia på ditt utbildningsbevis och intyg som styrker dina tidigare anställningar.
Vi tillämpar Göteborgs Stads ledarkriterier i bedömningen av de sökande. Slutkandidat kommer genomgå heldagstest på Göteborgs Stads Assessment Center.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Miljöförvaltningen Kontakt
Linus Forsman, Akademikerförbundet SSR linus.forsman@miljo.goteborg.se 031-3683895 Jobbnummer
9966494