Enhetschef dataanalys
2026-03-27
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda en nystartad enhet på avdelningen dataanalys.
Ditt ansvar blir att, tillsammans med en annan enhetschef, leda arbetet med utveckling och förvaltning av dataanalyser som identifierar felaktiga utbetalningar från välfärdsmyndigheter och andra aktörer. I detta kan även ingå att leda vårt arbete och deltagande i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Arbetet kräver en samplanering och nära samarbete med andra avdelningar på myndigheten men också med de myndigheter och andra aktörer som beslutar om utbetalningarna.
Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av utvecklingsförmåga och nytänkande. Du utgår från en helhetssyn på uppdraget vilket innebär att du leder din verksamhet utifrån den statliga värdegrunden och myndighetens långsiktiga mål och övergripande uppgift att motverka välfärdsbrott och andra felaktiga utbetalningar. Du har särskilt ansvar för att bidra i arbetet med att ta fram förslag på dataanalysdrivna visioner, strategier och processer m.m. som behövs för en dataanalysverksamhet. En viktig uppgift är också att kommunicera myndighetens arbete med komplexa dataanalyser, potential och effekter av arbetet till en bred målgrupp såväl internt som externt.
Du har stort engagemang i ledarskapet med fokus på resultat och effekter av enhetens och avdelningens verksamhet både på kort och lång sikt. Med utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställer du hållbara förutsättningar för medarbetarna på enheten. Som enhetschef har du verksamhetsansvar och personalansvar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang i avdelningens taktiska och strategiska arbete. Du rapporterar till avdelningschefen.
Vi söker dig som har
- Akademisk utbildning inom exempelvis datavetenskap, statistik, systemvetenskap
- Minst två års erfarenhet av att leda eller arbeta med dataanalyser och datadrivna metoder i dataintensiva verksamheter.
- Minst två års erfarenhet som chef med personalansvar
- Erfarenhet av att leda verksamhets- och metodutveckling inom dataanalysverksamhet
- Erfarenhet av att arbeta fram strategier för dataanalysverksamhet
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har
- Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring mot ett mer datadrivet arbete, det vill säga att verksamheten styras alltmer av data och AI-insikter
- God kännedom om dataplattformar och arbete med datakvalitet
- Erfarenhet av data science-utveckling i Python/SQL-miljöer
- Erfarenhet av utveckling med ML-ramverk
- Erfarenhet av arbete med dataskydd och informationssäkerhet
Förmågor och färdigheter
For att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du är mål- och resultatorienterad, har god samarbetsförmåga samt gott omdöme. Du är trygg i ditt ledarskap, har en helhetssyn och är strategisk.
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Som chef på UBM har du ett rimligt antal medarbetare, du har administrativt stöd och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.https://ubm.se/jobba-hos-oss/formaner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Arbetsprov samt arbetspsykologiska tester kan bli aktuellt i urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef Gabriella Bremberg på telefon 010-572 7504. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) telefon 010-572 75 78 och Michael Ohlsson(ST) 010-5727512. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071)
Utbetalningsmyndigheten
9822685