Enhetschef bygglov
2026-02-18
Som enhetschef på bygglovavdelningen blir du en del av ett engagerat och kompetent gäng som arbetar tillsammans.
En av våra fyra bygglovschefer går i pension, och vi söker nu dig som vill ta över uppdraget.
På bygglovavdelningen jobbar vi med hantering av lovärenden, tillsyn och anmälningar om olovligt byggande samt ansökningar om bidrag för bostadsanpassningar. Avdelningen bistår övriga verksamheter med kunskap redan i planeringsskedet för att säkerställa genomförbarhet. Vi ger också rådgivning och stöd i lovrelaterade frågor och hjälper kunder i bygglovsprocessen.
Som enhetschef hos oss kommer du ansvara för enhet med 18 medarbetare där du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. I gruppen finns både bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och koordinator. Du finns till hands för medarbetarna för att kunna bolla frågor och stötta i ställningstaganden i specifika ärenden.
I rollen ingår samverkan med bland annat externa kunder, avdelningar inom förvaltningen, andra förvaltningar inom staden. Det är därför av stor vikt att som enhetschef kunna förstå både relevant lagstiftning och kundens perspektiv för att ta de samtal som behövs för att komma vidare i processen.
Som enhetschef hos oss är du en del av avdelningens ledningsgrupp och är därmed en viktig kugge i avdelningens framdrift såväl som utvecklingsarbete. Tillsammans arbetar vi för att nå våra gemensamma mål, där du bidrar genom att leda, utveckla och följa upp bygglovsverksamheten.Kvalifikationer
Du har en relevant högskole- eller universitetsexamen inom bygg- eller fastighetsområdet på minst kandidatnivå eller motsvarande. Det kan till exempel vara som ingenjör, arkitekt eller antikvarie.
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag där du har haft personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du behöver också ha kunskap om relevant lagstiftning och regler inom bygglovsprocessen.
Då det ständigt sker förändringar inom vårt område är det viktigt att du trivs i den miljön, och att du har förmåga att ändra hur du jobbar när saker förändras. Eftersom uppdraget innebär många kontakter behöver vi dig som är en duktig och tydlig kommunikatör som kan anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du kan stå för fattade beslut och även förmedla obekväma budskap när det behövs. Då vi samarbetar mycket inom avdelningen och i ledningsgruppen är det viktigt att du är bra på att se till det gemensamma uppdraget och gillar att arbeta med andra för att resultaten ska bli så bra som möjligt.
Har du tidigare varit verksam som chef inom bygg- eller fastighetsområdet eller har annan erfarenhet från byggbranschen är det meriterande.Övrig information
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Ersättning
