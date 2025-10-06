Enhetschef Bränslehandel & Styrmedel
2025-10-06
Är du en driven ledare som vill arbeta för ett grönare Göteborg och en mer hållbar framtid? Vi söker nu en enhetschef som vill vara med i omställningen till förnybar energiförsörjning i en dynamisk och framåtblickande verksamhet.
Din uppgift
Enheten Bränsle och Styrmedel har i uppdrag att förhandla och avtala samtliga bränsleavtal, inklusive lager och transport. Enheten rapporterar många av de löpande kostnaderna (TB1) för Göteborg Energis fjärrvärme-, fjärrkyla-, biogasproduktion.
En annat viktig uppgift är att säkerställa korrekt säkringsnivå för bränslen, köpt värme, el, skatter, mm, enligt finansiella anvisningar. Här är det viktigt att jobba proaktivt med att analysera relevanta bränslemarknader och upprätthålla goda relationer till nuvarande och framtida marknadsaktörer. Det förväntas att enheten har hög kompetens inom handel, transport, lagring av bränsle. Det är till Bränsle och Styrmedel andra vänder sig med frågor inom dessa områdena.
Det är också viktigt att enheten följer och analyserar nya krav och lagar från EU, riksdag och
myndigheter som påverkar förutsättningarna för fjärrvärmeproduktionen eller produktionskostnaderna, tex skatter, utsläppsrätter, hållbarhetskriterier, ursprungsgarantier mm.
Som chef leder du teamet och säkerställer att det har bästa förutsättningar för att leverera på uppdraget. Du har personalansvar och verkar för en god arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas och trivs.
Ditt team
Inom Bränsle och Styrmedel jobbar biobränslespecialister, styrmedelsspecialister, biogasansvarig,
energisystemanalytiker och portföljförvaltare. Inklusive dig som chef består enheten av nio medarbetare.
Förutom ett tight samarbete inom enheten har du och medarbetarna många kontakter inom Göteborg Energi men även externt. Ett extra viktigt samarbete är med systerenheten Energisystem. Tillsammans ansvarar ni för produktionsnära energihandelsfrågorna på både kort- och lång sikt och löser operativa frågor i vardagen på ett pragmatiskt och konstruktivt sätt.
Du tillhör organisatoriskt avdelningen Affär och Systemutveckling som leds av Mats Nilsson. Mats - vad är det som gör det här jobbet så intressant?
• Det här är ett chefsuppdrag som är spännande och kul, med stor variation och komplexitet i
arbetsuppgifterna. Det är en extra bonus att få möjligheten att arbeta med alla kompetenta medarbetare. Eftersom energimarknader och styrmedel förändras kontinuerligt är det viktigt att du engagerad och intresserad av dessa frågor. Du behöver också ha förståelse för hur vår verksamhet påverkas av förändringar i omvärlden. Göteborg Energi är helt inriktat på att ställa om och endast använda förnybar och återvunnen energi. Detta kommer medföra stora förändringar i hur vi jobbar med bränsleförsörjningen. Många av enhetens uppgifter kräver samarbete med andra enheter och avdelningar och det är viktigt att se till att dessa fungerar väl. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med en ny kollega och är nyfiken på nya infallsvinklar och idéer som utvecklar vårt uppdrag. Kort sagt det händer mycket på Göteborg Energi och på enheten. Häng med på en spännande resa!
Din kompetens
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av bränslehandel, energimarknader, styrmedel och hur dessa påverkar förutsättningarna för fjärrvärmesystemet. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet och kunskaper om biobränslemarknader samt hur biobränsle används i ett större FV-system. Vi vill att du har en akademisk examen, civilingenjör, civilekonom eller annan relevant inriktning.
Du är prestigelös och gillar att jobba tillsammans med andra för gemensamma framgångar. Förutom ledaregenskaper värdesätter vi om du har helhetssyn och förmåga att sätta din egen verksamhet i ett större sammanhang. Du har lätt för att etablera och underhålla goda relationer. Du är strategisk och affärsmässig i ditt agerande.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!
