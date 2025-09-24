Enhetschef Bräcke Hälsocentral och Kälarne Hälsocentral
2025-09-24
Nu söker vi en enhetschef till Bräcke HC med filial i Gällö och Kälarne HC.
Brinner du för utveckling och att inspirera människor mot gemensamma mål? Drivs och lockas du av utmaningar och förändringsarbete? Då är du den vi söker!
Just nu händer många spännande saker inom Primärvården. Vi utvecklar den digitala tekniken i vården och hittar nya sätt att möta patienters behov. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor från många yrken. Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra! Nivån av ansvarstagande är mycket hög och vi är måna om god service och kvalitetssäkrade rutiner till befolkning och kolleger.
Primärvården är organiserad i fyra närvårdsområden som omfattar totalt 27 hälsocentraler/filialer på 24 orter i länet. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef som tillika är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Närvårdsområde Berg, Bräcke och Ragunda har 6 hälsocentraler med filialer och 3 ambulansstationer. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för Berg, Bräcke och Ragunda Närvårdsområde.
Bräcke Närvårdsområde består av hälsocentralen i Bräcke, hälsocentralen i Kälarne och distriktssköterskemottagning i Gällö. Totalt arbetar här ca 32 medarbetare, bestående av distriktsläkare, medicinska sekreterare, barnmorska, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, socionomer och rehab- koordinator.
På Hälsocentralen i Bräcke har vi ca 3 900 listade patienter och på Kälarne hälsocentral har vi ca 1 000 listade patienter. Vi ser oss som ett team och hjälper varandra över gränserna för att få till den bästa vården till patienterna.
Hos oss möter vi patienter i alla åldrar - från BHV till äldrevård.
Viktiga lokala samarbetspartners för hälsocentralerna och ambulanssjukvården är kommunen, övriga enheter inom närvårdsområdet i Region Jämtland Härjedalen.
Bräcke centralort ligger 7 mil öster om Östersund och 12 mil väster om Sundsvall. E14 och järnvägen går genom samhället så kommunikationerna är goda.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Du ska planera, leda och följa upp verksamheten med ansvar för budget, arbetsmiljö och personal. I nära samarbete med biträdande enhetschef och med stöd av läkare med medicinskt ledningsuppdrag ska du arbeta för en hög patientsäkerhet och vårdkvalitet. Ni ska arbeta för att verksamheterna har en god tillgänglighet, är anpassad efter patienternas behov och för en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp där du tillsammans med kolleger arbetar för helhetens bästa. En stor del av arbetet innebär att leda verksamhetsutveckling där ett stort fokus är arbete med Nära Vård. Vi arbetar i samverkan med Bräcke kommun för att utveckla Nära Vård.Kvalifikationer
Vi ser helst att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, dokumenterad chefserfarenhet och gärna erfarenhet från primärvård. Du har lätt för att kommunicera, är lyhörd, reflekterande, analytisk, tydlig, strukturerad och har helhetssyn. Dina kunskaper inom ekonomi och verksamhetsuppföljning är goda. Du är också förtrogen med politiskt styrda verksamheter och dess villkor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Jämtland Härjedalen erbjuder chefsutvecklingsprogram utifrån dina behov och förutsättningar.
Krav är att du har B-körkort.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Annica Åreng, Vårdförbundet, annica.areng@regionjh.se
Jacob Nikkah, Läkarförbundet, jakob.nikkhah@regionjh.se
Lena Mattsson, Kommunal, lena.4.mattsson@regionjh.se
Lisa Johansson, Fysioterapeuterna, lisa.johansson@regionjh.se
Linda Karhu, Vision, linda.karhu@regionjh.se Ersättning
