Enhetschef boende LSS
Sigtuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Sigtuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sigtuna
2026-06-05
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetschef till avdelningen för LSS och socialpsykiatri med ansvar för barnkorttidsverksamheten Skattkistan samt stödjande insatser.
I rollen har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom dina enheter. Du leder verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiskt uppsatta mål och verksamhetens uppdrag. Som en del av avdelningens ledningsgrupp bidrar du till både den egna verksamhetens utveckling och till avdelningens gemensamma arbete. Du rapporterar till områdeschef.
Som enhetschef arbetar du nära medarbetare, chefskollegor och stödfunktioner för att skapa förutsättningar för en verksamhet med god kvalitet, där brukarnas behov, delaktighet och självbestämmande står i centrum. Du har en viktig roll i att driva utveckling, omsätta beslut i praktiken och bidra till en hållbar och välfungerande organisation. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att möta framtidens behov inom vård och omsorg .Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen på 180 hp inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom LSS gärna inom barnkorttidsverksamhet, boende eller daglig verksamhet.
• Erfarenhet som ledare med ansvar för personal, budget och verksamhet.
• God svenska i tal och skrift.
• B-körkort är meriterande, eftersom verksamheterna är geografiskt utspridda i kommunen.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet. Du har förmåga att leda i förändring och agerar som en förebild - du stöttar, utmanar och inspirerar till kreativitet och delaktighet. Du kommunicerar väl, är lyhörd och vågar fatta beslut även när förutsättningarna är osäkra. Du har även en stark förmåga att samverka med andra. Du är utvecklingsinriktad, ser helheter och kan balansera individfokus med organisatoriska behov. Din ledarstil präglas av prestigelöshet, samarbete och lösningsfokus.
Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Under rekryteringsprocessen kan tester och arbetsprov förekomma. Dessutom genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
Södergatan 20 (visa karta
)
195 85 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Se kommunens hemsida: www.sigtuna.se
Facklig kontaktperson: 08-591 260 00 Jobbnummer
9949157