Enhetschef Bo Tryggt Hemma
Hörby kommun / Sjukvårdschefsjobb / Hörby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hörby
2026-02-06
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Bo Tryggt Hemma står inför stora utmaningar kommande år. Förutom ökade volymer av antalet äldre står vi också inför en omställning där allt fler äldre väljer att bo kvar hemma och vi möter allt fler komplexa sjukdomsfall. I samband med detta utmanas vi också av kompetensförsörjningen. Vi söker dig som liksom vi, tycker att den kommande omställningen är en spännande utmaning att ta sig an och betraktar det som en möjlighet att med innovation och mod skapa en ny sorts hemvård; hemvård 2.0.
Vi söker en enhetschef till ett nytt hemvårdsområde i centrala Hörby. Uppskattningsvis kommer den nya enheten inrymma ca 30 medarbetare. Du kommer inledningsvis att bidra till skapandet av den nya enheten och därefter har du sedvanliga arbetsuppgifter som enhetschef, det vill säga; personal, arbetsmiljö och budgetansvar. Du styr och leder verksamheterna mot uppställda mål och bidrar till vårt fortlöpande kvalitetsarbete. Förutom detta så har du ett huvuduppdrag i själva ledarskapet, nämligen att entusiasmera och optimera varje medarbetare att nå sin fulla potential. Då vi fäster stor vikt vid detta arbetssätt är vi tacksamma om du skriver några rader i ditt brev kring hur du praktiskt arbetat med just det.
Vi har höga förväntningar på vår kommande kollega, och du kan i din tur ha höga förväntningar på oss. Som enhetschef hos oss ingår du i ledningsgruppen för Vård och omsorg. Denna består av 11 enhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det är en väl sammansvetsad ledningsgrupp med högt i tak. Vi är utvecklingsorienterade, har alltid nära till skratt och har en hög kollegial omtanke för varandra. Du bör känna till innan du söker, att vi är en ledningsgrupp som prioriterar att vara ett team. Det betyder att vi också lägger mycket tid på att bygga vårt team. Vi gör saker lite annorlunda, det är exempelvis inte en ovanlig företeelse har den årliga kick-offen på hösten består av två mil lång vandring med övernattning i vindskydd.Kvalifikationer
* Du har erfarenhet av ledarskap inom verksamhetsområdet hemtjänst
* Du har insikt i, erfarenhet av, och engagemang för arbetsmiljöfrågor
* Du har god kännedom om relevant lagstiftning, ex. SoL, LSS, HSL, LAS, AML
* Du har en god förståelse för budget och verksamhetsekonomi
* Du har en för arbetsgivaren relevant akademisk utbildning. Socialrätt 1 är ett krav för tjänsten
* Du är en god kommunikatör och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Ledningsgruppen för vård och omsorg arbetar efter försvarshögskolans ledarskapsmodell, med fokus på grupp och grupputveckling. Vi ser det därför som meriterande om du tidigare genomgått en UGL eller motsvarande utbildning, exempelvis GOL och/eller UL.
Vi förväntar oss en välformulerad ansökan. Vi vill förstå varför denna roll känns precis lika viktig för dig som den gör för oss och i urvalsprocessen fäster vi stor vikt vid ditt personliga brev.
Intervjuer kommer att hållas den 5 mars, på plats i Hörby.
Vi ser mycket fram emot att välkomna vår nästa kollega, varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Innan anställning kan ske behöver du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. Begär gärna ut det redan i samband med att du blir kallad på intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Verksamhetschef Vård- och omsorg
Sanna Sandström sanna.sandstrom@horby.se Jobbnummer
9726666