Enhetschef/ biträdande verksamhetschef till Forums vårdcentral
2025-09-26
Vi söker dig som drivs av utveckling och ledarskap.
Du har förmågan att entusiasmera, engagera och får med dig medarbetarna mot våra gemensamma mål.
Vårdcentralen befinner sig i en pågående kulturförflyttning där vi aktivt arbetar med att förbättra vårt arbetssätt för att möjliggöra god och nära vård med förbättrad tillgänglighet och bibehållen medicinsk kvalitet. Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård, hög tillgänglighet och ett vänligt bemötande. Patientsäkerhet och kvalitet är något vi ständigt arbetar med.
Du kommer att ha en central roll i att samordna och utveckla våra verksamhetsområden och ansvara för den dagliga driften.
Uppdrag
Enhetschefen är verksamhetens företrädare och för enheten ansvarig för arbetsuppgifter inom budget, medarbetare och verksamhetsutveckling enligt delegation. Detta innebär att enhetschefen har:
• Ansvar för att enheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och andra författningar, avtal, anvisningar, riktlinjer, policyer, andra krav och överenskommelser.
• Ansvar för enhetens måluppfyllelse, resultat och utveckling inom överenskomna resursramar.
I uppdraget ingår fullt mandat och ansvar motsvarande verksamhetschefen, i dennes frånvaro. Utöver detta kommer du även ha ett eget operativt ansvar som enhetschef för en del av verksamheten.
Delar av din arbetstid kommer att utgöras av klinisktjänstgöring som du planerar självständigt för att kunna utföra ditt uppdrag.
Anställningsform
Tillsvidareanställning i grundbefattningen och tidsbegränsat förordnande som enhetschef. Heltid 40 timmar/vecka, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Har legitimation inom en akademisk vårdprofession.
• Ledarerfarenhet eller likande erfarenhet tex. samordningsroll.
• Erfarenhet av arbete på vårdcentral.
• Körkort B.
Meriterande
• Tidigare ledarerfarenhet inom primärvård.Dina personliga egenskaper
Du vill framåt och tar med dig medarbetarna på resan för verksamhetens utveckling och skapar en trivsam arbetsmiljö för alla. Tydlighet är lika viktigt som ödmjukhet och lyhördhet. Du har förmågan att utföra ditt arbete självständigt och är noggrann. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer löpande gå igenom ansökningar och kalla till intervju innan sista ansökningsdag
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Forums vårdcentral Kontakt
Carin Lindahl, verksamhetschef 073-0776453 Jobbnummer
9528828