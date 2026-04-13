Enhetschef Barnahus
2026-04-13
Barnahus, Jönköping
Brinner du för barns trygghet och vill göra verklig skillnad? Vill du leda arbetet i en verksamhet där barn och unga som utsatts för våldsbrott får rättstrygghet, ett gott bemötande och det stöd de behöver?
Har du gedigen erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och värdesätter samverkan med andra aktörer och myndigheter kan detta vara tjänsten för dig.
Inom samma organisation finns även ett nystartat resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nexus, där du får en viktig roll i att driva och utveckla verksamheten.
Rollen som enhetschef
Du har det fulla verksamhetsansvaret för Barnahus, där du leder ett team av samordnare och håller ihop samarbetet mellan socialtjänst, åklagarmyndighet, polis och sjukvård. Du utgår från ett tydligt barnrätts- och samverkansperspektiv. I din roll arbetar du nära verksamhetsgrupp och styrgrupp
Uppdraget är brett, varierande och komplext. Som enhetschef tillämpar du ett nära och stödjande ledarskap med personalansvar, där du leder och fördelar det dagliga arbetet, handleder de åtta medarbetarna och skapar en arbetsplats präglad av delaktighet och öppenhet. Du ansvarar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en god arbetsmiljö i vardagen.
Du ansvarar för budget och resurser samt följer upp att dessa används effektivt. Tillsammans med samordnarna planerar, förbereder och genomför du kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma i länet och medverkar i utvecklingsarbeten, såsom Nexus, Fjärde rummet - förbättring av stöd och behandling till barn och unga som upplevt våld och övergrepp - samt Efter barnförhöret, en modell för krisstöd.
Du samverkar med regionala och nationella aktörer, exempelvis Barnafrid, Länsstyrelsen och Stiftelsen Allmänna barnhuset, och kan även få uppdrag som representant för området våld mot barn i regionala arbets- eller styrgrupper.
Just nu pågår en utvärdering av Barnahus med fokus på uppdrag och finansiering från januari 2027. Resultatet kan innebära att du, med stöd av styrgrupp, verksamhetsgrupp och utvecklingschef på Kommunal utveckling, får i uppgift att under hösten 2026 leda visst förändringsarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetstider under kontorstid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.
Om Barnahus
Barnahus Jönköpings län är en samverkan mellan polis, åklagare, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten i länets 13 kommuner. Till Barnahus kommer barn som misstänks vara utsatta för olika former av våldsbrott och/eller sexuella övergrepp. Syftet med Barnahus är att barnet ska vara i centrum under utredningen och slippa slussas runt mellan olika myndigheter.
Barnahus basverksamhet består av att leda samråd, samordna förhör samt ge råd och vägledning till länets socialtjänster. Barnahus är också en av flera aktörer i länet som har i uppdrag att arbeta i utvecklingsfrågor och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Vi finns i en gemensam barnanpassad lokal med placering centralt i Jönköping.
Barnahus Jönköpings län - Kommunal utveckling Jönköpings län (https://kommunalutveckling.nu/barnahus/)
Nexus - Kommunal utveckling (https://kommunalutveckling.nu/nexus/)
Vi söker dig som är utbildad socionom med en längre tids erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barn och unga vård, helst med någon form av ledande roll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap om myndighetsutövning. Erfarenhet av samverkansarbete samt utvecklingsarbete inom området våld mot barn är också meriterande.
För att du ska trivas som enhetschef i Barnahus är du relationsskapande med en förmåga att skapa och underhålla yrkesmässiga kontakter och relationer. Du är lyhörd, strukturerad och tydlig i din kommunikation. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift där du identifierar och driver aktuella processer vidare. Du är målorienterad genom att du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du har även förmåga att ändra inriktning när målen ändrar sig och ser möjligheter i förändringar. Du har en problemlösande analysförmåga där du arbetar bra med komplexa frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Du får arbeta i en engagerad och kompetent arbetsgrupp och i nära samverkan med yrkesverksamma från socialtjänsten i länets 13 kommuner, polisen, åklagarmyndigheten och regionen.
Din arbetsort är Jönköping, Barnahus ligger centralt nära gågatan med stadslivet runt hörnet och närhet till kommunikationer. Du arbetar huvudsakligen på plats på Barnahus, viss möjlighet att arbeta hemifrån finns.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Information om tjänsten lämnas av: Utvecklingschef, Individ och familj, arbetsmarknad, Karin Fröderberg 070-293 69 70.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-05-04. Välkommen med din ansökan!
Första intervjuer planeras 11/5 på eftermiddagen och 13/5 under dagen.
