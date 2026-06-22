Enhetschef Barn- och familjeenheten
Karlshamns kommun / Sjukvårdschefsjobb / Karlshamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlshamn
2026-06-22
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I Karlshamns kommun satsar vi på att skapa en effektiv och klientvänlig socialtjänst som bygger på tillgänglighet, bemötande och kompetens. Inom enheten skapar vi tillsammans med öppenvården en sömlös socialtjänst som arbetar förtroendeingivande med effektiva flöden.
Genom ett ledarskap som kännetecknas av mod, handlingskraft och omtanke kommer du som enhetschef hos oss kunna göra skillnad varje dag. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du blir en aktiv del av verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du förväntas bidra till det strategiska utvecklingsarbetet på verksamhetsövergripande nivå. I ledningsgruppen samverkar du med andra enhetschefer för att utveckla gemensamma processer, arbeta långsiktigt med kvalitet och säkerställa att vi når uppsatta mål. Det är viktigt att du kan bidra med helhetsperspektiv och omsätta politiska beslut och styrdokument i konkreta, hållbara verksamhetsförändringar.
I det dagliga arbetet ansvarar du för att planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån såväl kommunens mål som aktuella lagkrav och samhällets förändrade behov. Du arbetar strukturerat med ledningssystem, systematiskt förbättringsarbete och anpassning till ny lagstiftning. Du säkerställer en god arbetsmiljö, god service till invånarna och att verksamheten bedrivs med hög rättssäkerhet och kvalitet. Du hanterar klagomål och avvikelser samt ansvarar för uppföljning av egenkontroll.
Rollen innebär både ett strategiskt och operativt ledarskap där du är närvarande i verksamheten, tillgänglig för medarbetarna och samtidigt drivande i det övergripande förändrings- och förbättringsarbetet.
Krav för tjänsten:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att arbeta som chef
God kunskap om relevant lagstiftning
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av förändringledning/utvecklingsarbete
Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Dina egenskaper
Har god ledarskapsförmåga – du skapar engagemang och delaktighet och leder verksamheten mot gemensamma mål.
Är självgående – du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer framåt på ett strukturerat sätt.
Är kommunikativ – både i att uttrycka dig tydligt och i din förmåga att lyssna, ta in andras perspektiv och anpassa ditt bemötande. Du har lätt för att samverka både internt och externt.
Är empatisk – du kan sätta dig in i andras perspektiv utan att tappa din professionella balans.
Om arbetsplatsen
Barn- och familjeenheten är en viktig del av Karlshamns kommun. Här arbetar vi med myndighetsutövning och stöd till barn, unga och deras familjer. VI har ett pågående implementeringsarbete med Signs of Safety. Vi är omkring 30 medarbetare med hög kompetens och stort engagemang. I Karlshamns kommun arbetar vi nära våra invånare och värnar om samarbete över professions- och organisationsgränser.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras.
Information om tjänsten
Tillsvidare
Heltid
Antal tjänster 1
Tillträde efter överenskommelse
Sista ansökningsdag 2026-08-02, intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Enligt lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner ska den som erbjuds denna anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i ledande befattning i kommuner.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Kontaktpersoner för info om tjänsten:
Helen Alhlberg, verksamhetschef 0454–563408
Fackliga företrädare:
Vision nås via kommunens växel: 0454–81000
Akakademikerförbundet SSR nås via mail: mailto:akademikerforbundetssr@karlshamn.se
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
Rådhuset (visa karta
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374 81 KARLSHAMN Arbetsplats
Karlshamns kommun Jobbnummer
9971964