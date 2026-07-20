Enhetschef Barn och Unga
Lidköpings Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lidköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lidköping
2026-07-20
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du vara med och skapa trygghet och utveckling för barn och unga? Då kan du vara vår nya enhetschef.
Vi söker en enhetschef till ett korttidsboende enligt LSS och ett HVB för barn och unga LSS. I tjänsten ingår även uppdraget som föreståndare för HVB-verksamheten.
Hos oss leder du två viktiga verksamheter där barnets bästa alltid står i centrum. Tillsammans med engagerade medarbetare skapar du en trygg, utvecklande och kvalitativ verksamhet för barn och unga. Du samarbetar nära övriga enhetschefer inom Barn och unga och ingår i områdets ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder och utvecklar verksamheterna med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och barnens bästa.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål
ansvara för budget, personal och arbetsmiljö
säkerställa kvalitet, dokumentation och uppföljning
driva kvalitets- och förbättringsarbete
samverka med vårdnadshavare, kommuner och andra samarbetspartners.
Som föreståndare ansvarar du för att HVB-verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och tillstånd samt är kontaktperson gentemot IVO och placerande kommuner.
Vem är du
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett genuint engagemang för barn och unga. Du arbetar strukturerat, skapar delaktighet och har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
Du har:
socionomexamen eller examen inom social omsorg
den behörighet som krävs för att godkännas som föreståndare för HVB
erfarenhet av arbete med barn och unga
god kunskap om SoL, LVU, LSS och relevant lagstiftning
erfarenhet av kvalitetsarbete
god administrativ och digital förmåga
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av chefsuppdrag samt arbete inom HVB- eller LSS-verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker fortlöpande under ansökningstiden och intervjuer påbörjas vecka 34.
Inför anställning kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, Barn och Unga, Administration & Ledning Kontakt
Stina Lindell, områdeschef 0510-770448 Jobbnummer
10006779