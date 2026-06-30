Enhetschef Arkitekturstyrning
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Som nyckelaktör i Sveriges energiomställning växer Svenska kraftnäts IT-division för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken både stärker och ökar vi infrastrukturens kapacitet samt utvecklingstakten inom digitalisering och processer. För att fortsätta den här resan framåt söker vi en Enhetschef till Arkitekturstyrning. Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
I rollen som Enhetschef för Arkitekturstyrning har du en central roll i att utveckla och stärka arkitekturarbetet i en samhällskritisk verksamhet.
Enheten utgör Svenska kraftnäts centrala arkitekturfunktion och ansvarar för att skapa förutsättningar för och hålla samman arkitekturarbetet i organisationen. Genom arkitekturstyrning, gemensamma arbetssätt och stöd till verksamheten bidrar enheten till en sammanhållen och långsiktig utveckling av myndighetens arkitektur.
Inom enheten finns domänarkitekter med ansvar för IT-nära arkitekturområden. Uppdraget omfattar även ansvar för samordningen av division IT:s deltagande i internationella samarbeten och forum.
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enheten samt skapa förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag. Rollen innebär även att tillsammans med myndighetens chefsarkitekt vidareutveckla arkitekturstyrning, arbetssätt och arkitekturförmåga.
Du rapporterar till sektionschefen för Arkitektur- och datastyrning, som även är Svenska kraftnäts chefsarkitekt. I rollen kan du vid behov även komma att agera ställföreträdande chefsarkitekt.
Du arbetar även nära enhetschef för Datastyrning och informationsarkitektur för att säkerställa ett effektivt samspel mellan enheterna.
Rollen innebär:
Verksamhetsansvar för enheten, inklusive personal-, budget- och resultatansvar för cirka 15 medarbetare.
Sätta mål, riktning och prioriteringar för enhetens arbete samt följa upp leveranser och resultat.
Leda enhetsarbetet tillsammans med medarbetarna för att skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Vidareutveckla arkitekturförmågan i nära samarbete med chefsarkitekten.
Säkerställa att målarkitekturer, styrande principer och gemensamma arbetssätt får genomslag i organisationen.
Ha övergripande ansvar för att division IT:s internationella arbete är samordnat och ändamålsenligt.
Här kombinerar du strategiskt ledarskap med tydligt leveransansvar och bidrar till att arkitekturen blir en möjliggörare för verksamhetens utveckling nu och framåt.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en erfaren ledare med djup förståelse för IT-arkitektur och hur arkitektur bidrar till verksamhetens utveckling. Du har erfarenhet av att verka i komplexa organisationer och har förmågan att skapa struktur, tydlig riktning och engagemang.
Arkitekturarbetet bedrivs i nära samverkan med många delar av organisationen och kräver att du kan skapa förtroende, ta tillvara olika perspektiv och bidra till ett konstruktivt samarbete mellan verksamhet, IT och arkitekter. Du har erfarenhet av att leda genom andra ledare eller seniora specialister. Du är kommunikativ, lyhörd och relationsskapande i ditt ledarskap. För att lyckas i rollen är du även samarbetsorienterad och har god förmåga att balansera olika behov och perspektiv.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi strävar efter en jämnare könsfördelning inom IT-divisionen och uppmuntrar därför särskilt kvinnor att söka, men välkomnar självklart alla kvalificerade kandidater.
Vidare har du en relevant akademisk examen, exempelvis inom IT, data/informationsvetenskap, systemutveckling eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Flerårig chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar
Minst fem års egen erfarenhet från en senior arkitektroll, exempelvis som Enterprise arkitekt, domänarkitekt eller motsvarande
Erfarenhet av att leda seniora arkitekter eller arkitektteam
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att leda och utveckla centrala arkitekturfunktioner
Erfarenhet av att utveckla arkitekturstyrning, styrande arbetssätt eller arkitekturförmågor i större organisationer
Erfarenhet av Internationell samverkan
Vidareutbildning eller certifiering inom arkitektur
Vidareutbildning eller certifiering inom chef- och ledarskap
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter #LI-hybrid
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026
Vi önskar ditt CV skrivet på svenska och istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret
Tjänsten är en tillsvidare anställning och provanställning kan eventuellt komma att tillämpas
Vi tillämpar arbetspsykologiska tester i denna rekryteringhttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Intresserad av att ansöka eller få veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nordberg, 070 3343159, jmailto:ohanna.nordberg@csrecruitment.se
. Urvalsprocessen inleds under vecka 33. Med anledning av semestertider kan svarstiderna vara något längre än vanligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakter på Svenska kraftnät:
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9985981