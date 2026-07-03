Enhetschef | Anläggning| Östersunds kommun
Experis AB / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-07-03
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Vill du leda och utveckla en verksamhet som bygger, underhåller och förbättrar kommunens fysiska miljö? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef till Anlägg inom Östersunds kommun. Här får du möjlighet att leda samhällsviktiga verksamheter och bidra till utvecklingen av Östersunds framtida infrastruktur.
Din roll
Som enhetschef för anläggning ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten som utför mark- och anläggningsarbeten åt kommunens interna beställare. Enheten arbetar med bland annat investerings- och reinvesteringsprojekt samt drift- och underhållsinsatser kopplade till kommunens infrastruktur och offentliga miljöer.
Du leder ett team på cirka 20 medarbetare, inklusive stödfunktioner, och har ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget. Genom ett nära och tillitsfullt ledarskap skapar du förutsättningar för engagemang, samarbete och goda resultat samtidigt som du säkerställer en säker, effektiv och kvalitativ verksamhet.
Rollen kombinerar operativ närvaro med strategiskt utvecklingsarbete. Du förväntas vara synlig i verksamheten, leda och följa upp det dagliga arbetet samt driva långsiktiga förbättringar inom verksamhet, arbetssätt och resursanvändning. I uppdraget ingår också att samverka med andra interna och externa aktörer.
Du rapporterar till sektorchef och ingår i sektor Gata Parks ledningsgrupp. Där bidrar du aktivt till både verksamhetens och kommunens övergripande utveckling. Enheten är en del av sektor Gata Park, där cirka 100 medarbetare tillsammans arbetar för att skapa trygga, tillgängliga och välskötta offentliga miljöer.
Din placering är vid kontoret på Teknisk förvaltning men en naturlig del av uppdraget är att vara närvarande ute i verksamheten. Hela kommunen är ditt arbetsområde.Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Du har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning kombinerad med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är en trygg och tillitsfull ledare med erfarenhet av att leda och utveckla människor, team och verksamhet. Du motiveras av att skapa engagemang och resultat tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från anläggningsverksamhet, bygg, markentreprenad eller närliggande områden. Erfarenhet av att leda produktionsnära verksamhet och en god förståelse för hur planering, ekonomi, resurser och genomförande samverkar är viktiga förutsättningar i rollen. God digital kompetens är en självklarhet, och digitala verktyg används som ett naturligt stöd för planering, uppföljning, kommunikation och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet från kommunal verksamhet, annan politiskt styrd organisation eller en roll med nära samverkan med interna beställare är meriterande. Du har förståelse för samspelet mellan politik, verksamhet och medborgarnytta och kan omsätta mål, beslut och verksamhetsbehov i praktisk handling.
För rollen krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Som chef i Östersunds kommun får du en central roll i att leda och utveckla verksamheten, skapa resultat och göra verklig skillnad i människors vardag. Du blir en del av en organisation som präglas av engagemang, samarbete och ett hållbart ledarskap, där du får goda möjligheter till kompetensutveckling, chefsstöd och attraktiva anställningsvillkor.
För dig som vill utveckla både människor och verksamhet är detta en möjlighet att ta nästa steg i din ledarkarriär och bidra till ambitionen att varje dag skapa ett bättre Östersund.
Vi erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida
Anställningen är tillsvidare på heltid med årsarbetstid och tillträde enligt överenskommelse. Placering är på Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 i Östersund, med möjlighet till hybridarbete.
Nyfiken och vill veta mer?
Rekryteringen genomförs i samarbete mellan Östersunds kommun och Jefferson Wells, ManpowerGroup.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edén på anna.eden@jeffersonwells.se
. Under semesterperioden kan återkoppling och svarstider vara något längre än vanligt.
Fackliga representanter nås via Östersunds kommuns kundcenter på 063-14 30 00.
Välkommen med din ansökan senast den 20 juli. Urval sker löpande och intervjuer påbörjas efter sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om oss
Östersund kombinerar stadsliv med närhet till fjäll, sjöar och natur. Här får du möjlighet att utveckla både verksamheter och människor samtidigt som du verkar i en kommun med stark framtidstro och höga ambitioner.
Teknisk förvaltning är en av kommunens sju förvaltningar. Förvaltningen är fördelad på fem sektorer med totalt 27 enheter. Vi består av runt 710 medarbetare. Vårt uppdrag är att tillgodose medborgarnas och kärnverksamheternas behov av infrastruktur, tekniska tjänster och service. Detta gör vi med fokus på kommunens värdegrund som är Omtanke, Engagemang och Utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Hyggesvägen 15 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Contact
Anna Edén Anna.Eden@Jeffersonwells.se Jobbnummer
9992240