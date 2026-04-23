Enhetschef anläggning
Är du en erfaren platschef inom anläggningsentreprenader?
Då är det dig vi söker till Falköpings kommun!
Falköpings kommun söker en erfaren ledare till en central roll i vår anläggningsverksamhet. Tjänsten är direkt underställd Park- och gatuchef och ingår i Park/Gatas ledningsgrupp och vi är åtta medarbetare som behöver en ny chef.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som enhetschef för anläggningsverksamheten har du ett strategiskt och övergripande ansvar för kommunens anläggningsarbete inom VA och gata som i dag omfattar fem arbetslag och en arbetsledarfunktion . I uppdraget ingår att leda och utveckla verksamheten med fokus på långsiktig hållbarhet, kvalitet och effektivitet. Du ingår i Park/Gatas ledningsgrupp och bidrar aktivt till den strategiska styrningen av verksamheten. Rollen omfattar ansvar för budget, ekonomiuppföljning och resursplanering. Du säkerställer strukturerade arbetssätt, väl fungerande processer och hög kvalitet i leveranserna samt samverkar nära med andra förvaltningar, interna funktioner och beställare.
Enhetschefen har även ett operativt och verksamhetsnära ansvar med övergripande ansvar för planering, samordning och uppföljning av den dagliga verksamheten. Du leder och stöttar arbetsledare och arbetslag i genomförandet av uppdragen och säkerställer att arbetena utförs enligt fastställda tidplaner, kvalitetskrav och gällande arbetsmiljökrav. Rollen innebär att medverka i prioriteringar och produktionsplanering samt att bidra med uppföljning och beslutsunderlag till ekonomi- och planeringsarbete.
Vidare har du personalansvar för arbetsledande funktioner och ett övergripande ansvar för arbetsmiljön inom anläggningsverksamheten. Du säkerställer ett systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar som en tydlig, närvarande och trygg ledare som skapar engagemang, struktur och goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av mark- och anläggningsverksamhet, med särskild inriktning mot VA och gata. Du har tidigare haft ledande roller, exempelvis som platschef, anläggningschef eller i en likvärdig befattning, och känner dig trygg i att kombinera ett nära operativt ledarskap med ett strategiskt och övergripande ansvar. Det är meriterande om du är certifierad platschef. Du har god förståelse för ekonomi, planering och uppföljning samt arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Som person är du kommunikativ och har förmåga att skapa tydlighet, förtroende och god samverkan i organisationen.
Vi erbjuder dig en nyckelroll med stort inflytande över Falköpings kommuns samhällsbyggande och utveckling. Tjänsten innebär aktivt deltagande i Park/Gatas ledningsgrupp och möjlighet att bidra till långsiktig utveckling av en verksamhet. Hos oss får du en trygg anställning med goda villkor enligt kollektivavtal samt möjlighet att arbeta i en organisation med samhällsnytta i fokus.
B-körkort är ett krav.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Upplysningar
Vi kommer ha löpande urval i denna rekrytering vilket innebär att intervjuer kan komma att genomföras under pågående annonsering -vi ser fram mot din ansökan!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Publiceringsdatum2026-04-23
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-04-23Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000
