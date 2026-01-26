Enhetschef äldreomsorgen
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Äldreomsorgen söker enhetschef till särskilt boende.
Vi erbjuder dig ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete med många nära och personliga möten. Ditt ansvarsområde som enhetschef blir att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom ditt ansvarsområde. Till din hjälp finns kompetenta kollegor och medarbetare som har stor erfarenhet av äldreomsorg. Du har ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar inom ditt chefsområde och du kommer att leda mål- och uppföljningsarbete enligt gällande styrdokument och fastställda beslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Dina personliga kompetenser är förmåga till ledarskap, initiativtagande, att vara strukturerad samt ha samarbetsförmåga. Andra viktiga egenskaper är tydlighet, lojalitet, kvalitetsmedvetenhet och personlig mognad.
Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning och ha erfarenhet och kunskap kring äldreomsorg. Du ska ha erfarenhet från ledande befattning inom vård och omsorg.
Körkort erfordras.
Intervjuer planeras till den 16 och 19 februari.
