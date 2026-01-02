Enhetschef Åkerhus och Kaverös Ängs Vård- och omsorgsboende
2026-01-02
Om jobbet
Vill du leda med fokus på delaktighet, arbetsmiljö och utveckling? Vi söker engagerade enhetschefer som vill vara med och arbeta mot vårt gemensamma mål att förbättra de äldres situation och deras inflytande över vardagen.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för en meningsfull vardag för hyresgäster och en hållbar arbetsmiljö för medarbetare.
Vi satsar på äldreomsorgen och vill att du som chef har goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför utökar vi med en chef på Åkerhus och en på Kaverös Äng Vård- och omsorgboende för att minska antal medarbetare per chef, så du kan utöva ett nära ledarskap och stärka kvalitén i omsorgen. På Åkerhus kommer du även ansvara för fastigheten tillsammans med en av enhetscheferna.
Om arbetsplatserna
Kaverös Äng ligger i en lugn och naturskön miljö i Västra Frölunda. Boendet ligger intill Ruddalens grönområden med fina promenadstråk och har samtidigt nära till kollektivtrafik och Frölunda Torg. Vi erbjuder lägenheter för allmän vård och omsorg samt inriktning demens. Totalt finns här 96 lägenheter.
Åkerhus Vård- och omsorgsboende ligger i ett trivsamt villa- och radhusområde i Önnered. Du är omgiven av en stor grön trädgård och har gångavstånd till havet. Boendet består av tre sammanlänkade hus i två våningar. Vi erbjuder lägenheter för allmän vård och omsorg samt inriktningarna demens och teckenspråk. Totalt finns här 100 lägenheter.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du har ett nära ledarskap i din verksamhet och samarbetar med chefskollegor, omsorgshandledare och andra stödfunktioner. Du har en aktiv roll i områdets ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och kvalitetsutvecklare. Du får även stöd av HR, ekonom och administration och som ny chef i Göteborgs Stad erbjuds du både introduktionsprogram och kompetensutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Vi söker dig som har en högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Alternativt kan du ha en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper om gällande lagstiftning, Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
• Tidigare arbetserfarenhet inom vård- och omsorg
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Ledarskapsutbildning
Vi söker dig som är lyhörd och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Vi planerar för intervjuer 2/2, 3/2 och 4/2. Välkommen med din ansökan! Du som vill vara med på resan mot framtidens vård- och omsorgsboende, där varje hyresgäst ska leva gott med självbestämmande, varje dag hela livet!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
