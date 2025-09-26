Enhetschef, Administrativa enheten, Teknik- och servicekontoret
Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2025-09-26
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) i Strängnäs
I denna roll får du leda och stödja en personalgrupp med varierade uppdrag, dessutom har du ett viktigt samhällsuppdrag som präglas av att leverera tjänster av god kvalité till de vi finns till för. Här kan du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och utveckla Strängnäs kommun tillsammans med oss!
På Teknik- och servicekontoret samarbetar en mängd olika professioner. Mångfalden i våra kompetenser på kontoret är en styrka och arbetet löper horisontellt med innevånaren i fokus. Vi levererar klimatsmarta, goda och näringsriktiga måltider till barn, unga och äldre. Vi bidrar till att invånare och besökare kan ha ett aktivt frilufts-, rekreations- och idrottsliv. Gator och promenadstråk underhålls och utvecklas för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Vi utbildar om brandskydd och säkerhet, och är olyckan framme finns vi där för att rädda och minimera skada. Vi arbetar aktivt tillsammans för att stärka och utveckla vår gemensamma arbetsmiljö, arbetsglädje och frisknärvaro.
Vi söker en enhetschef till Teknik och servicekontorets administrativa enhet. Administrativa enheten ansvarar för nämndadministration, registratur, parkeringstillstånd till personer med funktionsnedsättning, tillstånd och bokning för markupplåtelse, torghandel och båtplatser. Ansvarsområdet rymmer även kommunens samlade bilpool och bil-/fordonsinköp, kommunens interna posthantering samt trafikplanering på strategisk, taktisk och operativ nivå.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som enhetschef på den administrativa enheten ansvarar du för utveckling och leverans inom enheten med fokus på dem vi finns till för. Kontoret lägger stor vikt på att arbeta med effektiva och värdeskapande processer med agenda 2030 som målbild. Du har det övergripande ansvaret för enheten vad gäller verksamheten, kvalité, arbetsmiljö samt personal- och budgetansvar.
I uppdraget ingår att stödja, entusiasmera och coacha medarbetarna i sina enskilda uppdrag. Eftersom enheten och personalgruppen hanterar en bredd i frågor behöver du kunna sortera och prioritera i de uppdrag som inkommer. Ditt fokus som enhetschef kan också skifta beroende på vad verksamheten för tillfället står i.
Du ingår i kontorets ledningsgrupp och har därmed ett gemensamt ansvar för utvecklingen av Teknik och servicekontoret.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk examen om minst 180hp/120p med inriktning om samhällsfrågor eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* erfarenhet av att leda andra människor, gärna som enhetschef, alternativt som arbetsledare, projektledare eller liknande.
* erfarenhet av utredning och handläggning av ärenden kopplade till den politiska processen.
* kompetens inom trafikplanering, handläggning av lokala trafikföreskrifter, kollektivtrafikplanering och strategisk planering.
För att lyckas i denna roll söker vi dig som är en tydlig och kommunikativ ledare med en förmåga att skapa goda relationer, såväl internt som externt. Du har en god pedagogisk förmåga och kan förmedla enhetens mål och visioner på ett tydligt och inspirerande sätt, samtidigt som du stödjer och utvecklar dina medarbetare i deras arbete.
Vi ser att du är en nytänkande ledare som drivs av förändrings- och utvecklingsarbete. Du kan med ett lugnt och systematiskt arbetssätt skapa stabilitet även i stressiga situationer och kan hålla fokus på rätt saker när tempot är högt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund Brobygget, där utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet är basen vi alla ska stå på för att kunna leverera tjänster av god kvalité med invånarna i fokus
Urval sker löpande, varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "269/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) Kontakt
Kontorschef
Anna Werner Anna.Werner@strangnas.se Jobbnummer
9527470