Enhetschef
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2026-07-19
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Avdelningen förvaltningsstöd är en styrande, samordnande och stödjande funktion i främst regiongemensamma processer för tekniska- och miljö-och byggnämnd, ledning och förvaltningens verksamheter. Avdelningen driver och stödjer också i verksamhetsutveckling i dialog med förvaltningens övriga avdelningar. I avdelningen ingår också förvaltningens kundtjänst. Avdelningen består i dag av två delar, enheten kundtjänst med en ansvarig enhetschef och förvaltningsstöd som leds operativt av avdelningschef.
Vi söker nu en enhetschef till nya enheten lednings-och verksamhetsstöd med placering i Visby. Enheten kommer att bestå av ca 15 medarbetare, däribland verksamhetsutvecklare med olika inriktningar, nämndsekreterare, kommunikatörer och förvaltningsadministratör. En översyn pågår om vilka funktioner som kommer att ingå i enheten. Enhetschefen kommer att rapportera till avdelningschefen för förvaltningsstöd.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens dagliga och operativa arbete, samt uppföljning avseende verksamhetens måluppfyllelse, produktivitet och kvalitet. Tillsammans med din enhet kommer du att arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett nära och gott samarbete med förvaltningens verksamheter.
Du har fullt arbetsmiljöansvar för medarbetarna på enheten vilket bland annat inkluderar medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal, och individuella kompetensutvecklingsplaner. Du ansvarar även för rekrytering och bemanning av nya medarbetare, samt för planeringen av deras introduktion.
I dina arbetsuppgifter ingår det att ansvara för verksamhet och budget samt att följa upp och utvärdera resultat i verksamheten. Du ansvarar också för enhetens inre processer samt vägleder och stöttar medarbetare i ärendehandläggning och nämndarbete. Du ser samverkan i dess olika former som en viktig del i ledarskapet, där arbetsmiljöfrågorna är centrala.
Vem är du?
Vi söker dig med en akademisk utbildning inom ämnesområdet och/eller annan relevant utbildning och erfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig. Du behöver ha tidigare ledarerfarenhet samt kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet från politiskt styrd organisation och B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har:
Ledarskapsutbildning
Utbildning inom nämndarbete
Utbildning inom GDPR, arkivkunskap, kommunikation eller administration
Chefserfarenhet
Erfarenhet av nämndprocesser inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter i offentlig förvaltning
Erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling
Erfarenhet inom verksamhetsområdet
Erfarenhet av arbete med GDPR och informationssäkerhet
Kunskap inom arkivfrågor
God inblick i sedvanligt IT-stöd för administrativa arbetsuppgifter
Goda kunskaper om offentlighetsprincipen och sekretess
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har hög personlig mognad och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Du arbetar självständigt, strukturerat och målinriktat samt har förmåga att omsätta verksamhetens strategier och mål till konkreta resultat. Du har god helhetssyn och kan förstå och hantera komplexa sammanhang. Med ett strukturerat arbetssätt samordnar du resurser effektivt och följer upp verksamhetens utveckling i relation till uppsatta mål.
Du är en trygg och tydlig ledare som bygger förtroende genom ett tillitsbaserat och coachande förhållningssätt. Du skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas, trivas och nå gemensamma mål. Samtidigt främjar du delaktighet, engagemang och ett starkt medarbetarskap.
Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samarbetar effektivt med såväl medarbetare som andra samverkansparter. Du är utvecklingsinriktad och ser möjligheter till förbättring och förnyelse. Du tar initiativ till aktiviteter och projekt som driver verksamheten framåt och arbetar uthålligt och flexibelt för att nå uppsatta mål. Genom att ta tillvara erfarenheter och återkoppling bidrar du till en kontinuerlig utveckling av både dig själv och verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lednings- och verksamhetsstöd Kontakt
avdelningschef
Carolina Sinander carolina.sinander@gotland.se 0498-269566 Jobbnummer
10006026