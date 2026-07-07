Enhetschef
Linköpings kommun / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för arbetsmiljö, ekonomi, personal och verksamhet. Du kommer att vara chef för cirka 20 medarbetare fördelade på tre team på huvudbiblioteket, samt på närbiblioteken Ljungsbro och Malmslätt. Du ingår i bibliotekets ledningsgrupp tillsammans med två andra enhetschefer och bibliotekschef. I nära samarbete leder ni bibliotekets utvecklingsarbete framåt. Biblioteket är i ett skede där flera olika områden ska utvecklas för att möta samhällsförändringar. Exempel på utvecklingsområden som du kommer ansvara för att leda är bibliotekets strategiska IT-utveckling och arbetet med att stärka bibliotekets demokratiska arbete.
Din arbetsplats
Linköpings stadsbibliotek består av cirka 70 medarbetare som bedriver verksamhet på 12 platser. Tillsammans arbetar vi för att driva och utveckla Linköpings stadsbibliotek. Vi vill att biblioteket ska vara en interaktiv mötesplats för alla. Centralt för oss är att jobba med demokrati, bildning och kultur. Vi arbetar med att lyfta prioriterade målgrupper, verka utanför de egna lokalerna, samarbeta med andra verksamheter och att öka deltagandekulturen. Vi ska skapa plats för nytänkande, öppna upp för nya kulturyttringar i nära samverkan med övriga kulturverksamheter.
Linköpings stadsbibliotek bildar tillsammans med övriga folkbibliotek i Östergötland och Tranås Götabiblioteken. Målet för Götabiblioteken är att vi sammanför människor, gör kunskap levande, väcker fantasi och möjliggör att alla kan upptäcka och lära för att skapa ett starkt och hållbart samhälle där alla kan nå sina drömmar.
Du som söker
Vi söker dig som trivs i rollen som chef och ser värdet i att finnas nära dina medarbetare för att kunna leda verksamhetsutvecklingen. Du har en universitets- eller högskoleexamen inom ett för tjänsten relevant område. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande funktion, såsom chef, verksamhetsansvarig eller en annan likvärdig ledarroll. Bibliotekskompetens är meriterande, men inte ett krav för tjänsten. Du kommer att ingå i olika forum och ha omfattande kontakt med både interna och externa parter, vilket ställer krav på att du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket.
För att lyckas i uppdraget är du en trygg och erfaren ledare med en god kommunikationsförmåga. Genom din tidigare ledarerfarenhet har du utvecklat självkännedom och är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du tar ansvar för dina beslut och har modet att förmedla även obekväma budskap när situationen kräver det. Vi ser att du är duktig på att samordna grupper, motivera dina medarbetare och skapa både tydlighet och delaktighet kring verksamhetens mål. Du är engagerad i samarbeten och hanterar konflikter och meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Du gör kloka bedömningar och visar gott omdöme i dina uttalanden, ageranden och beslut.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Om du vill driva strategiskt utvecklingsarbete i nära samarbete med chefskollegor och medarbetare, och har en nyfikenhet för bibliotekets demokratiska uppdrag – då ser vi fram emot din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Sista dag att ansöka är 16 augusti
Ref. nr: 17577
I denna ansökan bifogar du inget personligt brevKontaktperson för detta jobb
Marie Sääf, Bibliotekschef
013-206612 marie.saaf@linkoping.se
Felicia Eckeskog, HR-konsult felicia.eckeskog@linkoping.se
Malin Forsling-Parborg, fackligt förtroendevald DIK
013-206273 malin.forsling-parborg@linkoping.se
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 32 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Bibliotekschef
Marie Sääf marie.saaf@linkoping.se +4613206612 Jobbnummer
9994692