Enhetschef
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2026-06-09
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Led med hjärta och riktning! Bli enhetschef hos oss inom stöd och service
Jag som kommer bli din framtida chef heter Elaheh och söker dig som vill leda en verksamhet där uppdraget är tydligt, meningsfullt och på riktigt gör skillnad. Som enhetschef för barnverksamheterna inom stöd och service får du en viktig roll i att skapa trygghet, kvalitet och utveckling för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt deras familjer. Här får du leda en verksamhet med stort engagemang, nära samverkan och ett tydligt fokus på barnets bästa. Du blir också en del av en ledningsgrupp där samarbetet är gott, nära till skratt och brukaren alltid står i centrum. För dig som vill kombinera ett närvarande ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete är det här ett uppdrag med både djup och framtidPubliceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du budgetansvar, personalansvar och verksamhetsansvar för din enhet. Du leder medarbetarna i deras uppdrag och i deras utveckling, samtidigt som du driver verksamheten framåt tillsammans med kollegor inom avdelningen och förvaltningen. Uppdraget innebär också att i samverkan med sitt team ha kontakt med vårdnadshavare och brukare för att följa upp verksamhetens kvalitet, med stöd av planeringssekreterare. Du ansvarar för verksamheter som omfattar korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt LSS. Verksamheten finns till för att ge avlastning till familjer, samtidigt som barnen erbjuds en trygg, stimulerande och utvecklande miljö utifrån sina individuella behov och förutsättningar. I rollen förväntas du bidra till att verksamheten håller hög kvalitet, präglas av respekt för den enskildes självbestämmande och integritet samt ger barn och unga inflytande i de insatser som ges. Du arbetar också för att målen om jämlika levnadsvillkor, delaktighet i samhällslivet och möjligheten att leva som andra blir levande i det dagliga arbetet. Barnkonventionen ska vara central i verksamheten, vilket innebär att barnets bästa behöver genomsyra beslut, insatser och möten. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa ett arbetssätt som vilar på evidens och att barns rätt till kommunikation tas tillvara genom exempelvis bildstöd, tecken som stöd och digitala kommunikationsverktygKvalifikationerKvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst två års erfarenhet som chef.
Du har B-körkort.
Du har hög digital mognad.
Du har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg eller pedagogiskt arbete.
Meriterande:
Du har erfarenhet av arbete inom LSS.
Du har erfarenhet av barnverksamhet.
Du har gått ledarskapsutbildning eller ledarskapskurs.
Du har erfarenhet från offentlig verksamhet.
Du är en trygg ledare som skapar riktning och får saker att hända i vardagen. Du bygger förtroendefulla relationer och är lyhörd i samarbetet med både medarbetare och de vi finns till för. Samtidigt har du förmåga att se helheten och fatta beslut som håller över tid. Du växlar naturligt mellan att driva utveckling och att vara nära verksamheten, och bidrar till ett arbetsklimat där människor trivs, tar ansvar och utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet - med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du går vidare får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte med facklig samverkan v.27 under datumen 29-30/6. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
Utdraget ska tas med i ett oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
I den här rekryteringen ersätter urvalsfrågor personligt brev. Det bidrar till en mer inkluderande och effektiv rekryteringsprocess, där dina svar är en viktig del i vårt urval.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Stöd och service (SO) Kontakt
Magnus Winberg, Ledarna magnus.winberg@lbva.se Jobbnummer
9953882