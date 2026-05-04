Enhetschef
2026-05-04
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04
Vill du leda ett viktigt samhällsuppdrag där du gör verklig skillnad för människors möjligheter till självständighet? Vi söker nu en trygg och engagerad enhetschef som vill driva utvecklingen av ekonomiskt bistånd framåt med kvalitet, rättssäkerhet och individens egen kraft som utgångspunkt.
Som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ekonomiskt bistånd. Du har ett tydligt fokus på aktivitet och arbetar för att skapa förutsättningar för att individer ska nå egen försörjning. I rollen kommer du att:
* Säkerställa ett rättssäkert, kvalitativt och likvärdigt socialt arbete
* Implementera och följa upp ny lagstiftning kopplad till aktivitetskrav
* Utveckla arbetssätt som stärker individens delaktighet, motivation och självständighet
* Samverka med interna och externa aktörer, såsom arbetsmarknadsenheter, hälso- och sjukvård och andra myndigheter
* Leda, coacha och utveckla medarbetare inom myndighetsutövning
* Ansvara för budget, verksamhetsplanering och uppföljning
* Driva förändrings- och utvecklingsarbete i en verksamhet med höga krav
Hos oss får du möjlighet att kombinera ett närvarande ledarskap med att utveckla socialt arbete, samtidigt som du arbetar strategiskt och långsiktigt med social hållbarhet. I detta utvecklande chefsuppdrag med stort eget ansvar får du stöd genom kollegialt samarbete och en gemensam chefsstruktur, tillsammans med trygga anställningsvillkor och goda möjligheter till fortsatt utveckling.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt chefsuppdrag där du får vara med och påverka både verksamhet och människors liv. Du blir en del av en organisation som värdesätter samarbete, utveckling och kvalitet i det sociala arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du trivs i en roll där du driver utveckling och samtidigt säkerställer kvalitet och struktur i verksamheten. Du har ett genuint intresse för socialt arbete och tror på människors möjlighet till förändring. Du är stabil i ditt ledarskap, kan fatta beslut även i komplexa situationer och har förmåga att stå stadigt i förändring.
Vi ser att du har:
* Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Dokumenterad chefserfarenhet, gärna inom socialt arbete eller offentlig verksamhet
* God kunskap om socialtjänstlagstiftning och förståelse för aktivitetskravets betydelse i praktiken
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321136".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
261 80 LANDSKRONA
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen
Verksamhetschef
Pia Söderstjerna pia.soderstjerna@landskrona.se 0418-47 03 88
9887895