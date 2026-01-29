Enhetschef
2026-01-29
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet Drift ansvarar för städning samt skötsel och drift av alla kommunens anläggningstillgångar, uppdraget planeras efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamhetsområdet ansvarar också för akuta insatser vid behov för att säkerställa att anläggningarna fungerar på daglig basis.
Det finns tre enheter för städenheter i Verksamhetsområdet, uppdraget är att städa kommunens verksamhetslokaler så som bibliotek, förskolor, skolor och kontorsmiljöer med mera. En av våra enhetschefer kommer gå vidare mot nya uppdrag i kommunen vilket gör att vi rekryterar en ny enhetschef.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och utvecklar du en av våra tre städenheter och har ett helhetsansvar för verksamhetens kvalitet, resultat och utveckling. Du ansvarar för personal, ekonomi och uppföljning samt säkerställer att resurser används effektivt och att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, avtal och riktlinjer. I nära samverkan med övriga chefer bidrar du till att nå verksamhetsområdets gemensamma mål.
I uppdraget ingår ett delegerat arbetsmiljöansvar där du aktivt verkar för en trygg, trivsam och hållbar arbetsmiljö. Vårt ledarskap bygger på tillitsbaserad styrning och ledning, där medarbetare ges ansvar och mandat att agera en kultur som du som enhetschef förväntas både bära och utveckla för att skapa engagemang, delaktighet och ansvarstagande i din enhet.
Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där du bidrar till verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. I ditt dagliga arbete har du stöd av arbetsledare som tillsammans med dig driver verksamheten framåt.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet från ledande befattning med personal, ekonomi och verksamhetsansvar och har du erfarenhet av städyrkets alla delar är det meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har god självkännedom. Du tänker strategiskt och kan tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Att arbeta mot mål och fokusera på resultat är viktigt för dig och ditt ledarskap skapar engagemang och delaktighet. Du visar tillit till din personal och skapar ett positivt arbetsklimat med tydliga krav som gör att initiativkraften hos dina medarbetare växer.
Du trivs med att ha många uppgifter igång samtidigt, är flexibel, stresstålig och har förmågan att strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. Vidare ser vi att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du har god kommunikativ och empatisk förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Vi förutsätter att du har god datorvana. Körkort B är ett krav för tjänsten då du behöver kunna ta dig runt till de olika arbetsplatserna.
