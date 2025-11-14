Enhetschef
2025-11-14
Nuvarande enhetschef har gått vidare till en annan chefstjänst inom samma förvaltning och därför söker vi nu hennes efterträdare.
Barnmorskemottagningen i Borås och Bollebygd ingår i ett område tillsammans med mottagningarna i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Gråbo och Lerum samt Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. Barnmorskemottagningarna i Borås och Bollebygd har en gemensam chef och ett nära samarbete med varandra, exempelvis genom gemensamma arbetsplatsträffar och samma telefonsystem (ACE). Hela området är HBTQ diplomerat och vi arbetar enligt ISO ledning och kvalitetssystem 9001:2015. Totalt arbetar det tjugotre medarbetare här.
Om arbetet
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. I Borås finns två jämnstora mottagningar som jobbar ihop med den mindre mottagningen i Bollebygd.
Uppdraget omfattar även arbetsmiljö, kvalitetssäkring och att driva enheternas utveckling framåt. Du blir en del av en regional verksamhetsgrupp, bestående av enhetschefer och områdeschefer. Tillsammans arbetar ni för en jämlik och sammanhållen vård för gravida och nyförlösta i hela regionen. I ett nära samarbete med medarbetare, chefskollegor och ledning får du hos oss möjlighet att bygga en arbetsplats präglad av tillit, engagemang och kvalitet, med målet att ge invånarna den vård de behöver.
Om dig
För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning samt erfarenhet av chefsuppdrag inom hälso- och sjukvården. Vi söker dig som är ansvarstagande och strukturerad samt har en förmåga att arbeta för att nå resultat. Vidare är du en lyhörd och inkluderande ledare som skapar engagemang samt delaktighet och kan inspirera medarbetare att bidra till verksamhetens utveckling.
Du har även patienternas behov samt verksamhetens uppdrag i fokus och vill utveckla vården för hög kvalitet och god tillgänglighet, med förståelse för den målgrupp som verksamheterna möter och de särskilda förutsättningarna det innebär.
Stor vikt läggs vid kommunikativ förmåga och personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Intervjuer kommer att genomföras den 5/12. I rekryteringsprocessen kan arbetspsykologiska tester bli aktuella, dessa är planerade till den 15/12 eller 17/12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
